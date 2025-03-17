Эксперты рассказали, как эффективно можно почистить кожаный диван. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как часто следует чистить кожаный диван

Глубокую очистку кожаного дивана следует проводить 1 – 2 раза в год, в зависимости от цвета и уровня загрязнения. Эксперты рекомендуют чистить диван из светлой кожи каждые шесть месяцев, а из темной – раз в год – то же касается кожаных кресел.

Пятна следует устранять сразу, чтобы они не проникли глубоко в материал, а сами диваны надо регулярно пылесосить и вытирать пыль, по крайней мере каждые одну-две недели.

Что нужно знать перед началом очистки

Прежде чем приступать к чистке, необходимо проверить, действует ли еще гарантия на ваш диван. Обычно производители добавляют рекомендации по чистке, и их нарушение может привести к потере гарантийного обслуживания.

Всегда стоит придерживаться инструкций производителя и обратить внимание на такие вещи:

Не используйте агрессивные химикаты. Речь идет о спирте, аммиак, крем для обуви или средства с отбеливателем. Они не предназначены для использования на диванах и могут повредить кожу.

Избегайте использования дезинфицирующих салфеток и спреев. Они способны повредить кожаное покрытие дивана.

Будьте осторожны, используя воду. Чрезмерная влага может вызвать появление пятен, поэтому лучше использовать лишь немного увлажненные салфетки.



Знание того, как правильно чистить кожаный диван сохранит его в хорошем виде / Фото Unsplash

Очистка кожаного дивана специальным средством

Одним из самых эффективных методов ухода за кожаной мебелью является использование специализированных средств для чистки кожи. Эти средства не только эффективно удаляют грязь, но и увлажняют материал, помогая предотвратить высыхание и растрескивание.

Вам понадобятся:

пылесос

мягкие салфетки из микрофибры

специальный очиститель для кожи

кондиционер для кожи

Шаги очистки:

Пропылесосьте диван – уберите пыль, крошки или мелкий мусор, особенно в труднодоступных местах между подушками. Если диванные подушки можно снять, снимите их, чтобы пропилотяжить нижнюю часть. Также пропылесосьте края подушек и каркаса дивана.

Распылите чистящее средство на салфетку, а не на сам диван, и тщательно протрите поверхность. Этот шаг предотвращает появление следов от брызг.

Вытрите остатки средства чистой салфеткой.

Нанесите кондиционер для кожи – он восстановит естественный блеск и защитит материал от пересыхания.

Оставьте на час для полного высыхания.

Как почистить кожаный диван с помощью мыльного раствора

Если у вас нет специальных средств, можно использовать для очистки мягкий мыльный раствор.

Вам будут нужны:

дистиллированная вода

жидкое мыло

салфетки из микрофибры

Шаги очистки:

Удалите пыль и мелкие загрязнения с помощью сухой салфетки или пылесоса.

Приготовьте мыльный раствор, смешав несколько капель жидкого мыла с дистиллированной водой в большой миске.

Смочите салфетку в растворе, хорошо отожмите и протрите поверхность дивана.

Протрите диван чистой салфеткой, смоченной в дистиллированной воде, чтобы убрать остатки мыла.

Высушите поверхность сухой салфеткой и нанесите кондиционер для кожи.

Как удалить жирные пятна с кожаного дивана

Жир может накапливаться на вашем кожаном диване от различных вещей, например средства для волос, лосьоны для тела, жирная пища и тому подобное. Поэтому, если на вашем диване появились жирные пятна, их можно удалить с помощью кукурузного крахмала:

Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы впитать как можно больше жира, но не трите.

Посыпьте область пятна кукурузным крахмалом и оставьте на 30 минут (или дольше, если пятно стойкое).

Сотрите крахмал сухой салфеткой и почистите поверхность одним из вышеописанных способов.

Советы

Держите диван подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла. Они могут высушить кожу и вызвать появление трещин.

Раз в месяц полируйте поверхность мебельным воском, что придаст блеск.

Регулярно используйте кондиционер для кожи, что поможет сохранить эластичность материала.

Как убрать царапины

Небольшие царапины можно эффективно скрыть с помощью кондиционера для кожи. Более глубокие повреждения исправляют специальным клеем или набором для ремонта кожи.

Как избавиться от неприятного запаха

Пищевая сода является природным средством для устранения запахов практически чего-либо. Посыпьте ею поверхность кожаной мебели и дайте ей постоять 30 минут. (Не оставляйте это надолго, потому что пищевая сода высушит кожу.) После этого осторожно потрите его мягкой щеткой, затем тщательно пропылесосьте диван. Далее используйте кондиционер для кожи.

Следуя этим рекомендациям, вы можете гарантировать, что ваш кожаный диван сохранит свой роскошный вид и комфорт на долгие годы.