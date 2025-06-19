Дизайнери назвали, які шпалери їм ніколи не набридають

Обираючи шпалери для своєї оселі, домовласники можуть витратити чимало часу, адже, враховуючи кількість варіантів, обрати той, який найбільше буде до душі та який пасуватиме до самої кімнати, доволі важко. Дизайнери розповіли про 3 класичні варіанти шпалер, які їм ніколи не набридають.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які типи шпалер назвали дизайнери

Оцінюючи різні варіанти шпалер для конкретного приміщення, важливо віддати перевагу позачасовому дизайну – такому, який залишатиметься привабливим і цікавим протягом багатьох років.

Ніжні квіткові візерунки

Вибір шпалер може бути досить складним завданням, але один з дизайнерів інтер'єру розповів, що йому до вподоби дрібні принти у стриманих кольорах.

Ці дизайни надають приміщенню витонченої глибини, пропонуючи унікальне тепло і текстуру. Поєднання взаємодоповнюючих кольорів на шпалерах сприяють створенню цілісної загальної естетики в просторі.

Геометричні принти

Джен Б'єнвеню, дизайнерка інтер'єрів з Кентуккі, виступає за використання дрібних принтів у дизайні, надаючи особливу перевагу більш абстрактним візерункам. Вона каже, що коли розглядає дизайн, розмірковує над органічністю представлених форм. Чи викликають вони асоціації з морем, з небом тощо.



Дизайнерам подобаються дрібномасштабні геометричні принти / Фото Rett Peek, Rett Peek Photography

Класичні смужки

Експертка Фіона Дюк висловлює свій ентузіазм щодо використання смужок у декорі кімнати. Вона зазначає, що це гарний дизайн, що втілює сміливу естетику, але при цьому легко інтегрується з різними стилями інтер'єру. Його адаптивність і позачасова привабливість роблять його універсальним вибором для будь-якого простору.