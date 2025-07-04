Як розрахувати, скільки шпалер потрібно на кімнату

"Скільки шпалер мені потрібно?" – це питання може збити з пантелику багатьох любителів зробити все своїми руками. Давайте будемо чесні: самостійне декорування може заощадити вам і гроші, і час. Але наклеювання шпалер – справа непроста.

Якщо ви вирішили взятися до справи самотужки, важливо як слід підготуватися. Зокрема, потрібно правильно розрахувати кількість рулонів шпалер, аби не опинитися з нестачею чи не витратити зайвого. Почніть з вибору улюбленого дизайну шпалер, а коли визначитеся з матеріалом – можна переходити до підрахунків, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як розрахувати, скільки рулонів шпалер потрібно

Не поспішайте й почніть з вимірювання кімнати, дотримуючись таких етапів:

Щоб розрахувати необхідну кількість рулонів шпалер, виміряйте ширину кожної стіни та підсумуйте ці значення – це і буде загальна ширина кімнати.

Далі виміряйте висоту стін. Помножте це значення на загальну ширину кімнати (або однієї стіни, якщо мова про акцентну) – так ви отримаєте загальну площу в квадратних метрах.

Зверніть увагу! Для вимірювань використовуйте якісну жорстку рулетку, і округлюйте цифри до більшого цілого числа.

Розрахуйте покриття одного рулону шпалер, поділивши його ширину на довжину.

Далі, поділивши загальну площу кімнати на покриття одного рулону, ви отримаєте приблизну кількість рулонів, які вам потрібні.

Підкресліть сучасні меблі та декор кімнати класичними візерунчастими шпалерами / Фото Print my space

Довідка: Стандартний рулон шпалер зазвичай має ширину 50 – 52 сантиметри і довжину 10 метрів, що дорівнює приблизно 5 – 5,2 метрів квадратних покриття. Це забезпечує 3 – 4 вертикальні смуги в кімнаті середньої висоти. Але важливо пам'ятати, що не всі виробники дотримуються стандартних розмірів, тому завжди перевіряйте розмір конкретного рулону. Якщо шпалери мають нестандартні розміри, розрахуйте площу покриття, перемноживши ширину на довжину – так отримаєте квадратні метри. Також майте на увазі, що дорогі дизайнерські шпалери часто продаються погонними метрами, а не в рулонах.

Водночас слід врахувати додаткові фактори, які можуть збільшити витрати, зокрема повторюваність візерунка (рапорт).

Чим більший рапорт, тим більше матеріалу знадобиться, щоб правильно зістикувати малюнок.

Як порахувати з урахуванням рапорту: