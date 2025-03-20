Застаріло чи круто: нова меблева тенденція розділила думки дизайнерів

Темні дерев'яні меблі стали однією з головних тенденцій в інтер'єрі 2025 року. Світле дерево відходить на другий план на користь горіха, мангового дерева та махагоні. Втім, не всім до вподоби ця зміна у декорі оселі.

З одного боку, тренд на використання темного дерева в інтер'єрах має багато переваг. Його легко знайти на вторинному ринку, воно має приємний вінтажний вигляд і може чудово вписатися в затишну вітальню або світлу кухню. Втім, цей стиль водночас викликає спогади про будинки бабусь і дідусів, переповнені масивними меблями з темного дерева. Темне дерево асоціюється із застарілим виглядом і надмірною важкістю, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Темне дерево – модно чи ні

Інколи темне дерево, особливо махагон, може мати занадто старомодний вигляд і домінувати в інтер'єрі. Однак у поєднанні з насиченим темно-зеленим або темно-синім кольором і кількома сучасними акцентами воно має всі шанси отримати справді розкішний вигляд.

Темні меблі популярні у 2025 році / Фото Future PLC/Georgia Burns

Одні дизайнери вважають, що темні меблі пасують до великих просторів, втім для кімнат, що виходять на північ – вони не найкращий варіант. Приміщення, в яке не проникає природне світло, темні меблі роблять ще похмурішим.

Інші дизайнери у захваті від вінтажної естетики темних меблів в дусі 70-х та середини століття. На їхню думку, вони чудово поєднуються зі світлішими дерев'яними елементами.