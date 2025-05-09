Поєднання естетики та стилю: 3 тренди штор у 2025 році

Часто саме деталі додають скоординованого та гармонійного вигляду оселі. Одним з елементів, який створює такий ефект, є штори.

У виданні homes and gardens розповіли, які штори будуть в тренді в 2025 році, пише 24 Канал.

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Які штори будуть в тренді у 2025 році

У 2025 році штори – це набагато більше, ніж просто функціональний елемент в оселі. Вони є способом обрамити та підкреслити ваше вікно, додати колір та текстуру простору.

Як і будь-який інший елемент інтер'єру, вони також підлягають тенденціям. Тож, які штори в моді цього року?

Прозорі матеріали

Прозорі та вуалеві штори стали популярними протягом останнього року чи близько того, і, за словами дизайнерів, у 2025 році вони лише наберуть ще більшої популярності.

Структуровані ламбрекени та жалюзі

Ламбрекени та ідеї віконних гардин використовуються у 2025 році свіжими та інноваційними способами. Наприклад, ламбрекен з рюшами на фото з його дрібною обробкою. Так, там присутня м'яка та приваблива вінтажна естетика, яка виглядає чарівною та характерною, модернізована простою синьою обробкою.



Стильні ламбрекени у спальні / Фото Tori Murphy

Натуральний льон

У 2025 році тенденції штор зосереджуються на використанні натуральних матеріалів, зокрема льону, для досягнення органічної естетики. Відбувається значний зсув у бік створення просторів, які втілюють простоту, елегантність і позачасовість. Ця тканина однозначно додає дизайну інтер'єру шарму.

Щільне переплетення льону також унікальним чином фільтрує світло, створюючи "ніжний плямистий" ефект, який відчувається таким теплим і гостинним.