Куди поставити відро для сміття на маленькій кухні

Складне планування або обмежений простір створюють труднощі у визначенні відповідного місця для повсякденних речей, в тому числі для сміттєвого відра. Є 4 найпопулярніших місця для зберігання сміттєвого відра на невеликій кухні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на sampleboard.

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Де розмістити на кухні відро для сміття

Під раковиною

Цей варіант очолює список — і не безпідставно. Шафка, розташована під раковиною, часто не використовується, що робить її ідеальним місцем, де можна поставити сміттєве відро.

Усередині шухляди шафи або висувної тумби

Сучасні кухні, як правило, мають спеціальну шухляду для сміття. Це насправді зручне рішення, адже все залишається на своєму місці, а запахи не проникають. Крім того, це значно звільняє місце на підлозі.



Можна розмістити сміттєве відро всередині шухляди шафки / Фото Unsplash (Lotus Design N Print

Висячи на дверцятах шафи

У вас обмежений простір у шафці чи шухляді? Подумайте про використання внутрішньої частини дверцят шафи для додаткових рішень для зберігання. Ви можете встановити невеликий контейнер для сміття безпосередньо на дверцятах або обрати модель, що кріпиться зверху. Такий підхід є компактним і легко знімається за потреби.

У кутку

На кожній кухні є місце, яке не використовується, часто це куточок, який може здатися непривабливим. Однак цей простір можна перетворити на практичний елемент вашої кухні за допомогою відповідного сміттєвого відра. Подумайте про трикутний контейнер, який ідеально вписується в кути.