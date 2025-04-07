Вітальня Клаудії Шиффер – поєднання простоти і стилю

Клаудія Шиффер створює вишукану мінімалістичну вітальню. Дизайнери називають її стиль "позачасовим" і простим у відтворенні.

Житловий простір моделі в скандинавському стилі виходить за межі трендів завдяки нейтральній кольоровій палітрі та використанню текстур, що, на думку експертів, робить інтер'єр актуальним у будь-які часи, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Вишукана простота: секрет вітальні Клаудії Шиффер

Немає нічого кращого, ніж проста, але витончена вітальня. Експерименти з трендами можуть додати простору індивідуальності, але інвестування в якісні базові елементи – це безпрограшний варіант.

Саме такий підхід використала Клаудія Шиффер. Нещодавно модель і акторка поділилася в Instagram фото своєї вітальні у скандинавському стилі. Зірка поєднала крісло з овечої шерсті кремового відтінку з марокканським килимом із глибокою фактурою. Ці елементи доповнені натуральним деревом у вигляді елегантної медіаконсолі та бічного столика-табурета.

Який вигляд має вітальня Клаудії Шиффер: дивіться фото

Поєднання різних текстур і матеріалів створює візуальний інтерес. Тим часом класична комбінація білого та деревини – це стильне рішення, яке не втрачає актуальності завдяки своїй універсальності.

Дерев'яні акценти привносять природу в оселю, додаючи текстури та глибини білим стінам або меблям. Це створює відчуття спокою і гармонії. Білий колір, своєю чергою, підкреслює простоту і чистоту, дозволяючи красі деревини бути в центрі уваги.

Водночас використання текстурованих елементів допомагає створити виразний інтер'єр навіть у межах біло-дерев’яної палітри.

Для того, щоб урізноманітнити простір у білому та дерев'яному оформленні, дизайнери радять додати текстурні елементи, такі як плетені кошики, лляний текстиль або хутряні покривала. Ці деталі надають інтер'єру тепла і роблять його більш динамічним та затишним.