Вітальня акторки Різ Візерспун вразила дизайнерів поєднанням різних візерунків

У своїй вітальні акторка Різ Візерспун поєднала картаті штори з диваном із квітковим принтом. У такий спосіб вона додала цікавинки кімнаті, зберігши єдність у кольоровій палітрі.

Мистецтво комбінування візерунків вдома – це непроста справ. Хоча поєднання різних принтів стає все більш популярним і навіть заохочується, важливо не перетнути межу між стильним міксом і хаотичним нагромадженням, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість вітальні Візерспун

Різ Візерспун показала, як зробити це правильно, у своєму недавньому пості в Instagram. На опублікованому акторкою фото можна побачити чудове поєднання картатих штор і квіткового дивана у її вітальні.

Поєднані візерунки мають гармонійний вигляд завдяки спільній кольоровій гамі в синіх і кремових відтінках, що об'єднує елементи інтер'єру та відповідає популярному тренду зонування простору за допомогою візерунків.

Який вигляд має вітальня: дивіться відео

На думку експертів, зонування за допомогою візерунків – це чудовий спосіб створити межі в кімнаті.

Зонування візерунками – це мистецтво використання різних принтів для виділення окремих зон у просторі, що створює візуальне розділення без фізичних перегородок,

– наголосив дизайнер Девід Гарріс.

Вітальні та спальні є ідеальними місцями для експериментів із зонуванням за допомогою візерунків, оскільки в них можна використовувати ключові аксесуари для цієї стратегії. Наприклад, килим із виразним принтом під зоною відпочинку або яскраві шпалери за обіднім куточком можуть делікатно розмежувати простір. Навіть у менших кімнатах використання різних узорів на меблях і стінах додає глибини, не перевантажуючи інтер'єр.

Щоб зонований простір мав гармонійний вигляд, Девід радить враховувати головні елементи меблів та аксесуарів і балансувати їх.

Адже важливо створювати контраст без хаосу, тому варто звертати увагу на масштаб, колір і мотив. Наприклад, геометричний принт великого розміру може добре поєднуватися з ніжним квітковим узором, якщо вони мають спільний відтінок. Найкращий ефект досягається, коли багатошарові узори поєднуються зі спокійними однотонними елементами, які дають оку можливість відпочити.