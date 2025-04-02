Вітальня акторки Різ Візерспун вразила дизайнерів поєднанням різних візерунків
- Різ Візерспун поєднала картаті штори з диваном із квітковим принтом, створивши гармонійний вигляд завдяки спільній кольоровій гамі.
- Експерти зазначають, що зонування кімнат за допомогою візерунків є трендом у дизайні інтер'єрів.
У своїй вітальні акторка Різ Візерспун поєднала картаті штори з диваном із квітковим принтом. У такий спосіб вона додала цікавинки кімнаті, зберігши єдність у кольоровій палітрі.
Мистецтво комбінування візерунків вдома – це непроста справ. Хоча поєднання різних принтів стає все більш популярним і навіть заохочується, важливо не перетнути межу між стильним міксом і хаотичним нагромадженням, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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У чому особливість вітальні Візерспун
Різ Візерспун показала, як зробити це правильно, у своєму недавньому пості в Instagram. На опублікованому акторкою фото можна побачити чудове поєднання картатих штор і квіткового дивана у її вітальні.
Поєднані візерунки мають гармонійний вигляд завдяки спільній кольоровій гамі в синіх і кремових відтінках, що об'єднує елементи інтер'єру та відповідає популярному тренду зонування простору за допомогою візерунків.
Який вигляд має вітальня: дивіться відео
На думку експертів, зонування за допомогою візерунків – це чудовий спосіб створити межі в кімнаті.
Зонування візерунками – це мистецтво використання різних принтів для виділення окремих зон у просторі, що створює візуальне розділення без фізичних перегородок,
– наголосив дизайнер Девід Гарріс.
Вітальні та спальні є ідеальними місцями для експериментів із зонуванням за допомогою візерунків, оскільки в них можна використовувати ключові аксесуари для цієї стратегії. Наприклад, килим із виразним принтом під зоною відпочинку або яскраві шпалери за обіднім куточком можуть делікатно розмежувати простір. Навіть у менших кімнатах використання різних узорів на меблях і стінах додає глибини, не перевантажуючи інтер'єр.
Щоб зонований простір мав гармонійний вигляд, Девід радить враховувати головні елементи меблів та аксесуарів і балансувати їх.
Адже важливо створювати контраст без хаосу, тому варто звертати увагу на масштаб, колір і мотив. Наприклад, геометричний принт великого розміру може добре поєднуватися з ніжним квітковим узором, якщо вони мають спільний відтінок. Найкращий ефект досягається, коли багатошарові узори поєднуються зі спокійними однотонними елементами, які дають оку можливість відпочити.