7 літніх трендів декору, які дизайнери вже бачать усюди

Цього літа замість надто ідеально продуманих інтер'єрів, у моді речі з "домашнім" виглядом і багатством текстур. Пануватимуть елементи дизайну, які додають простору індивідуальності та шарму.

Від вишуканого прибережного стилю до скульптурних меблів та грайливих деталей – названо сім трендів декору літа 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Сім трендів літнього декору

Удосконалений прибережний стиль із нейтральною палітрою

Літній морський стиль цього року має ще більш вишуканий і стриманий вигляд: з нейтральними кольорами та мінімалістичними акцентами.

Піщані відтінки й морський синій повертаються – але вже у більш багатошаровому вигляді.

Мінімалізм підвищує комфорт і робить морський стиль позачасовим, а не банальним.

Розслабленість у м'яких скульптурних формах

Цього літа скульптурні, низькі предмети повсюди – дивани з вигнутими лініями, овальні столи, масивні крісла. Багато предметів – від великих меблів до дрібних аксесуарів – тепер мають вигнуті форми, плавні лінії, рельєфні краї.

М'який спадковий стиль – затишок у класичних формах

Спадковий стиль зробить літо затишним / Фото David Land

Відчувається помітний перехід до більш затишного, класичного дизайну. Цього сезону спостерігається ухил у бік теплого мінімалізму з історичними нотками.

Це ж стосується й оздоблення, то тут пануватимуть матове золото й срібло кольору шампанського.

Теплі відтінки

Естетика, натхненна африканським колоритом, домінуватиме влітку / Фото Marty Baldwin

Попри популярність прохолодного морського стилю, дизайнери прогнозують сплеск цікавості до тепліших, "земних" естетик – натхненних африканськими пустелями, австралійським бушем та американським південним заходом.

Дизайнери радять використовувати в інтер'єрі глиняні тони, текстури натуральних матеріалів: рафію, джут, потерту шкіру.

Більше текстур

Букле — не єдина зірка сезону. Серед фаворитів також оксамит, тві́д, грубий льон і "вимитий" бавовняний текстиль.

Особливо в моді плетені акценти – меблі з трав'яної тканини, світильники з плетеним візерунком, масивні в'язані пледи, що додають глибини без візуального шуму.

Грайливі акценти

В інтер'єри повертається легкість – від шахових візерунків до ручного дутого скла й виразної кераміки. А також неочікувані елементи. Це може бути ваза у формі полуниці чи сувенір із морською мушлею.

Ягідні й коштовні відтінки

Влітку кольори завжди трохи сміливіші, і цього року вся увага на ягідні відтінки. Вони скрізь – від керамічного посуду до літнього сервірування з меламіну.

Коштовні відтінки, як індиго чи теракота, теж у тренді – вони додають простору глибини й контрасту. Дизайнери використовують ці кольори в усьому: від пуфів до настінного мистецтва та плитки.