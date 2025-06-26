7 літніх трендів декору, які дизайнери вже бачать усюди
- Дизайнери інтер'єрів спостерігають популярність м'яких скульптурних форм, теплих класичних стилів, текстур, а також грайливих акцентів і ягідних відтінків.
Цього літа замість надто ідеально продуманих інтер'єрів, у моді речі з "домашнім" виглядом і багатством текстур. Пануватимуть елементи дизайну, які додають простору індивідуальності та шарму.
Від вишуканого прибережного стилю до скульптурних меблів та грайливих деталей – названо сім трендів декору літа 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.
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Сім трендів літнього декору
Удосконалений прибережний стиль із нейтральною палітрою
Літній морський стиль цього року має ще більш вишуканий і стриманий вигляд: з нейтральними кольорами та мінімалістичними акцентами.
Піщані відтінки й морський синій повертаються – але вже у більш багатошаровому вигляді.
Мінімалізм підвищує комфорт і робить морський стиль позачасовим, а не банальним.
Розслабленість у м'яких скульптурних формах
Цього літа скульптурні, низькі предмети повсюди – дивани з вигнутими лініями, овальні столи, масивні крісла. Багато предметів – від великих меблів до дрібних аксесуарів – тепер мають вигнуті форми, плавні лінії, рельєфні краї.
М'який спадковий стиль – затишок у класичних формах
Спадковий стиль зробить літо затишним / Фото David Land
Відчувається помітний перехід до більш затишного, класичного дизайну. Цього сезону спостерігається ухил у бік теплого мінімалізму з історичними нотками.
Це ж стосується й оздоблення, то тут пануватимуть матове золото й срібло кольору шампанського.
Теплі відтінки
Естетика, натхненна африканським колоритом, домінуватиме влітку / Фото Marty Baldwin
Попри популярність прохолодного морського стилю, дизайнери прогнозують сплеск цікавості до тепліших, "земних" естетик – натхненних африканськими пустелями, австралійським бушем та американським південним заходом.
Дизайнери радять використовувати в інтер'єрі глиняні тони, текстури натуральних матеріалів: рафію, джут, потерту шкіру.
Більше текстур
Букле — не єдина зірка сезону. Серед фаворитів також оксамит, тві́д, грубий льон і "вимитий" бавовняний текстиль.
Особливо в моді плетені акценти – меблі з трав'яної тканини, світильники з плетеним візерунком, масивні в'язані пледи, що додають глибини без візуального шуму.
Грайливі акценти
В інтер'єри повертається легкість – від шахових візерунків до ручного дутого скла й виразної кераміки. А також неочікувані елементи. Це може бути ваза у формі полуниці чи сувенір із морською мушлею.
Ягідні й коштовні відтінки
Влітку кольори завжди трохи сміливіші, і цього року вся увага на ягідні відтінки. Вони скрізь – від керамічного посуду до літнього сервірування з меламіну.
Коштовні відтінки, як індиго чи теракота, теж у тренді – вони додають простору глибини й контрасту. Дизайнери використовують ці кольори в усьому: від пуфів до настінного мистецтва та плитки.