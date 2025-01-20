Білий Дім за Меланії Трамп: яким дизайном інтер'єру відзначилася перша леді

Меланія Трамп повертається у Білий дім у ролі першої леді США. Днями вона зізналася, що вже спакувала речі та обрала меблі, які планує встановити у Білому домі.

Меланія Трамп вирізняється відмінним стилем. Про те, як перша леді прикрашала Білий дім до свят у попередню каденцію Дональда Трампа, розповідає 24 Канал.

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Облаштовувати інтер'єр президентської резиденції Меланія Трамп буде не вперше. У 2017 році перша леді переїхала у Білий дім аж через 5 місяців після інавгурації чоловіка, та на цей раз вона планує приєднатися до президента одразу у день інавгурації. Перша леді вже детально обдумала, як стилізувати інтер'єр Білого дому під власний стиль.

Крижане королівство у Білому домі

Під час попередньої каденції Дональда Трампа Меланія прикраша Білий дім до свят, як це вже роками заведено у США. У перший рік темою декору були традиції, перевірені часом. Головною прикрасою стала ялинка заввишки 5,5 метра, яку присвятили членам ВПС США. Срібний колір став головним у декораціях, що створило атмосферу крижаної казки.

Загалом Білий дім задекорували 53 ялинками, 18 тисячами ліхтариків, 12 тисячами іграшок, 3 тисячами стрічок і 300 метрами гірлянд.

Дивіться відео, як Меланія Трамп прикрасила Білий дім у 2017 році:

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Невдалі червоні ялинки

У 2018 році Меланії не пощастило осоромитися – американці різко розкритикували її декорації. Перша леді створила цілий ліс з 40 яскраво-червоних ялинок. Американцям такий декор не сподобався, вони порівняли ці ялинки з мочалками на автомийці, серіалом "Оповідь служниці" та Гелловіном.

Попри ці суперечливі декорації, у залах Білого дому були також встановлені і традиційні ялини. Їхніми головними прикрасами стали кулі з гаслом Be Best.

Ініціатива Меланії Трамп Be Best спрямована на зміцнення соціального, емоційного та фізичного здоров'я дітей. Особлива увага приділяється підліткам.

Різдвяні декорації Меланії Трамп, які стали мемом: відео

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Ставка на патріотизмі

У 2019 році Меланія зробила висновки й вирішила не експериментувати з темою Різдва. Перша леді обрала тему патріотизму для святкового декору. Велику ялинку у Східному крилі прикрасили золотими зірками, кулями, маленькими прапорцями США і стрічками в кольорах національного прапора.

Родзинкою офіційної різдвяної ялинки Білого дому стали квіти з паперу, які символізували кожен американський штат.

Як Меланія Трамп прикрасила Білий дім у 2019 році: відео

Скандал через різдвяні декорації

2020 рік став останнім роком перебування сімейства Трамп у Білому домі. На Різдво Меланія прикрасила президентську резиденцію у стилі "прекрасна Америка". Традиційні зелені ялинки задекорували гірляндами і червоними кулями. Атмосфера у Білому домі дійсно нагадувала традиційне американське Різдво.

Білий дім на Різдво у 2020 році: відео

У 2020 році у світі спалахнула пандемія коронавірусу, тож час виявився непростим. На одному з записів розмов, які опублікували у мережі, Меланія бідкалася, що мусить перейматися через різдвяні декорації, до яких нікому нема діла. При цьому перша леді використала ненормативну лексику. Ці висловлювання Меланії Трамп згодом також стали мемом.

Попереду у Меланії Трамп ще 4 роки, аби проявити свою креативність на Різдво.