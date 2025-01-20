Мелания Трамп отличается отличным стилем. О том, как первая леди украшала Белый дом к праздникам в предыдущую каденцию Дональда Трампа, рассказывает 24 Канал.

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Обустраивать интерьер президентской резиденции Мелания Трамп будет не впервые. В 2017 году первая леди переехала в Белый дом аж через 5 месяцев после инаугурации мужа, и на этот раз она планирует присоединиться к президенту сразу в день инаугурации. Первая леди уже подробно обдумала, как стилизовать интерьер Белого дома под собственный стиль.

Ледяное королевство в Белом доме

Во время предыдущей каденции Дональда Трампа Мелания украшала Белый дом к праздникам, как это уже годами принято в США. В первый год темой декора были традиции, проверенные временем. Главным украшением стала елка высотой 5,5 метра, которую посвятили членам ВВС США. Серебряный цвет стал главным в декорациях, что создало атмосферу ледяной сказки.

В общем Белый дом задекорировали 53 елками, 18 тысячами фонариков, 12 тысячами игрушек, 3 тысячами лент и 300 метрами гирлянд.

Смотрите видео, как Мелания Трамп украсила Белый дом в 2017 году:

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Неудачные красные елки

В 2018 году Мелании не повезло оконфузиться – американцы резко раскритиковали ее декорации. Первая леди создала целый лес из 40 ярко-красных елок. Американцам такой декор не понравился, они сравнили эти елки с мочалками на автомойке, сериалом "Рассказ служанки" и Хэллоуином.

Несмотря на эти противоречивые декорации, в залах Белого дома были также установлены и традиционные ели. Их главными украшениями стали шары с лозунгом Be Best.

Инициатива Мелании Трамп Be Best направлена на укрепление социального, эмоционального и физического здоровья детей. Особое внимание уделяется подросткам.

Рождественские декорации Мелании Трамп, которые стали мемом: видео

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Ставка на патриотизм

В 2019 году Мелания сделала выводы и решила не экспериментировать с темой Рождества. Первая леди выбрала тему патриотизма для праздничного декора. Большую елку в Восточном крыле украсили золотыми звездами, шарами, маленькими флажками США и лентами в цветах национального флага.

Изюминкой официальной рождественской елки Белого дома стали цветы из бумаги, которые символизировали каждый американский штат.

Как Мелания Трамп украсила Белый дом в 2019 году: видео

Скандал из-за рождественских декораций

2020 год стал последним годом пребывания семейства Трамп в Белом доме. На Рождество Мелания украсила президентскую резиденцию в стиле "прекрасная Америка". Традиционные зеленые елки задекорировали гирляндами и красными шарами. Атмосфера в Белом доме действительно напоминала традиционное американское Рождество.

Белый дом на Рождество в 2020 году: видео

В 2020 году в мире вспыхнула пандемия коронавируса, поэтому время оказалось непростым. На одной из записей разговоров, которые опубликовали в сети, Мелания жаловалась, что должна переживать из-за рождественских декораций, к которым никому нет дела. При этом первая леди использовала ненормативную лексику. Эти высказывания Мелании Трамп впоследствии также стали мемом.

Впереди у Мелании Трамп еще 4 года, чтобы проявить свою креативность на Рождество.