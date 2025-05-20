Щоб не витрачати багато грошей: 4 способи, як можна "освіжити" затишну вітальню

Вітальня є кімнатою, яку зазвичай найбільше використовують як простір для відпочинку, розваг, роботи і навіть їдальні. Однак з часом це приміщення може мати застарілий вигляд.

Не завжди потрібно витрачати величезну суму грошей, щоб суттєво змінити зовнішній вигляд та атмосферу вашої кімнати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також Ці 2 помилки з побутовою технікою псують вашу кухню

Як надати нового вигляду вітальні

Переставити меблі

Перестановка меблів у вашій вітальні може запропонувати "освіжаюче" рішення для створення більш привабливої атмосфери. Добре продумане планування може перетворити простір та по-новому поглянути на те, що у вас вже є.

Додайте новий предмет меблів

Не завжди є необхідність купувати нові меблі – іноді додавання одного нового предмета, навіть якщо він перенесений з іншої кімнати, може значно покращити зовнішній вигляд вашого простору.



Можна додати предмет меблів в оселю, щоб надати їй нового вигляду / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Позбудьтеся килима

Килими, як правило, є першим місцем, на яких з'являються ознаки зносу. Якщо ваш килим зазнав значного зносу, може бути доцільним розглянути можливість заміни або взагалі забрати його з вітальні.

Переосмисліть свої аксесуари

Якщо великий ремонт неможливий, подумайте про те, щоб покращити простір за допомогою невеликих оновлень, таких як декоративні подушки або штори, які можуть бути надзвичайно ефективними для того, щоб надати свіжого вигляду вашому середовищу.