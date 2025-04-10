Щоб потім не шкодувати: найпоширеніші помилки при виборі м'яких меблів

Жоден інтер'єр не може досягти теплої, привабливої та затишної атмосфери без комфортних м'яких меблів. Вони часто слугують фокусною точкою кімнати, природно, привертаючи до себе багато уваги.

На сьогодні ринок пропонує широкий вибір моделей м'яких меблів, що часто може ускладнити процес ухвалення рішення. Проте, важливо знати про поширені помилки при виборі м'яких меблів та не допускати їх. Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

Дивіться також Дизайнерка інтер'єру поділилася, що не радила б робити у спальні

Помилки при виборі м'яких меблів

Дизайнерка розповіла про найпоширеніші помилки, які вона помічає при виборі м'яких меблів.

Перше – це обирати меблі з картинки, але не перевіряти її на зручність. Диван може бути дуже зручним на вигляд, але насправді виявитися зажорстким або зам'яким, тому що поняття зручності в кожного різне.

Тож, вибираючи диван, уникайте імпульсивних дій. Якщо ви побачили на фото красиві меблі, це не привід одразу бігти і купувати їх.



Варто перед купівлею меблів перевірити їх на зручність / Фото Unsplash

Друге – це не врахування розмірів та пропорцій обраних меблів. Наприклад, обране вами ліжко, диван чи крісло може бути непропорційним до розмірів вашої кімнати і це матиме дивний вигляд.

Відтак, варто розуміти, що, наприклад, завеликі меблі в невеликій кімнаті можуть створити непотрібні диспропорції, порушивши візуальне сприйняття кімнати. До того ж такого роду меблі можуть "з'їсти" весь вільний простір.

Третє – це зменшення вартості виробу за рахунок вибору тканини нижчої категорії. До слова, дизайнерка дала ще одну пораду. Вона рекомендує спершу придумувати концепцію майбутнього простору, а вже потім підбирати конкретні меблі.