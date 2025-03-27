Як повісити штори, аби вони мали дорогий вигляд: дві важливі поради

Декорування вікон є одним із найшвидших способів покращити вигляд простору. Є кілька способів, як зробити штори дорожчими на вигляд.

Поради, як зробити штори дорожчими, можна поділити на кілька категорій: розміщення штор та обладнання, за допомогою якого їх вішають, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як правильно повісити штори

Господарі можуть ненавмисно зробити свої штори дешевшими на вигляд, неправильно їх розмістивши.

На перший погляд, може видаватися, що штори повинні бути достатньо великими, аби покрити вікна. Втім, якщо повісити штори так, щоб вони занадто тісно оточували вікно, це може зробити всю кімнату маленькою і здешевити вигляд завіс. Замість цього потрібно розміщувати штори високо на стіні — чим ближче до стелі, тим краще. Це дозволить пропускати більше природного світла і створить ілюзію розкішних, великих вікон. Від стелі до верхньої частини штор має бути приблизно 10 – 15 сантиметрів.

Варто обирати завіси, які достатньо довгі, щоб ледь торкатися підлоги / Фото PawelKacperek / Shutterstock

Окрім правильного розміщення на вигляд штор впливає обладнання для їх підвішування.

Передусім, потрібно вибрати правильно підібрану штангу для штор. Штанга, яка занадто мала для вікна, візуально звузить його. Щоб штори видавалися ширшими, слід купити штангу, яка значно більша за вікно. Треба забезпечити принаймні 30 сантиметрів простору з обох боків вікна, коли штори відкриті.