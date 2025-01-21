Дизайн інтер'єру суміжних кімнат: як ненав'язливо його поєднати

Продумати стильний інтер'єр для суміжних кімнат, який водночас був би різним та мав щось спільне, – непросто. На цьому шляху важливо дотримуватися певних порад експертів.

Інтер'єр суміжних кімнат

Авторка Homes and Gardens Шарлотта Олбі поділилася власним досвідом того, як вона продумувала інтер'єр суміжних кімнат. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Чому маленька кухня має дешевий вигляд: неочевидні причини

У традиційних вікторіанських будинках у Великій Британії завжди є середня кімната. Колись вона була у задній частині будинку й виходила на сад. Однак упродовж років більшість з цих столітніх будинків розширили – господарі додавали кухні, ванни і так далі. Через це середня кімната опинилася затиснутою між вітальнею і кухнею.

Багато хто залишив середню кімнату як прохідний простір, однак Шарлотта Олбі хотіла додати їй певного сенсу і створити корисний простір. То ж вона вирішила перетворити середню кімнату на неформальну їдальню, окрему від вітальні і кухні.

Між двома кімнатами дверей нема, тому дуже важливо було створити такий інтер'єр, який би був різний, але водночас перегукувався між собою.

Оформляючи дві суміжні кімнати, мета полягає не в тому, щоб зробити їх ідентичними, а в тому, щоб створити відчуття потоку та єдності. Суміжні кімнати не обов'язково повинні точно збігатися, але вони повинні мати тонку нитку зв'язку через деталі дизайну,

– сказала Олбі.



Дизайн суміжних кімнат / Фото Кеті Нордстрем

Рекомендуємо Білий Дім за Меланії Трамп: яким дизайном інтер'єру відзначилася перша леді

Поради щодо стилізації

Першим і найважливішим фактором була колірна палітра. Можна обрати спільний колір, який буде головним в інтер'єрі. Наприклад, для однієї кімнати – ніжний рожевий, а для іншої – насичений рожевий. Така гра з відтінками матиме стильний вигляд і об'єднає кімнати.

Інший варіант – обрати колір, який буде акцентним у двох кімнатах. Наприклад, й у вітальні, й у їдальні додати маленькі акценти оксамитового кольору.



Колір поєднав два простори / Фото Future

У всіх просторах відкритого планування важливо не порушувати оглядову лінію. Цього завдання можна досягти використавши одне підлогове покриття без порогу. Потрібно знайти щось спільне, що буде об'єднувати дві кімнати – однаковий принт в інтер'єрі, декорації схожого відтінку тощо.

Чи не найважливіше, що потрібно пам'ятати при створенні інтер'єру суміжних кімнат, так це те, що створення відчуття єдності не має стати на заваді індивідуальності.