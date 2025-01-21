Интерьер смежных комнат

Авторка Homes and Gardens Шарлотта Олби поделилась собственным опытом того, как она продумывала интерьер смежных комнат. Об этом сообщает 24 Канал.

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В традиционных викторианских домах в Великобритании всегда есть средняя комната. Когда-то она была в задней части дома и выходила на сад. Однако на протяжении лет большинство из этих столетних домов расширили – хозяева добавляли кухни, ванные и так далее. Из-за этого средняя комната оказалась зажатой между гостиной и кухней.

Многие оставили среднюю комнату как проходное пространство, однако Шарлотта Олби хотела добавить ей определенного смысла и создать полезное пространство. Поэтому она решила превратить среднюю комнату в неформальную столовую, отдельную от гостиной и кухни.

Между двумя комнатами дверей нет, поэтому очень важно было создать такой интерьер, который бы был разный, но одновременно перекликался между собой.

Оформляя две смежные комнаты, цель заключается не в том, чтобы сделать их идентичными, а в том, чтобы создать ощущение потока и единства. Смежные комнаты не обязательно должны точно совпадать, но они должны иметь тонкую нить связи через детали дизайна,

– сказала Олби.



Дизайн смежных комнат / Фото Кэти Нордстрем

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Советы по стилизации

Первым и самым важным фактором была цветовая палитра. Можно выбрать общий цвет, который будет главным в интерьере. Например, для одной комнаты – нежный розовый, а для другой – насыщенный розовый. Такая игра с оттенками будет иметь стильный вид и объединит комнаты.

Другой вариант – выбрать цвет, который будет акцентным в двух комнатах. Например, и в гостиной, и в столовой добавить маленькие акценты бархатного цвета.



Цвет соединил два пространства / Фото Future

Во всех пространствах открытой планировки важно не нарушать обзорную линию. Этой задачи можно достичь использовав одно напольное покрытие без порога. Нужно найти что-то общее, что будет объединять две комнаты – одинаковый принт в интерьере, декорации похожего оттенка и тому подобное.

Едва ли не самое важное, что нужно помнить при создании интерьера смежных комнат, так это то, что создание ощущения единства не должно помешать индивидуальности.