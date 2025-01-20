Дизайнеры интерьера назвали причины, по которым маленькая кухня имеет дешевый или устаревший вид. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Что визуально удешевляет кухню

Первой и самой частой причиной плохого вида маленькой кухни является загроможденное пространство. Поскольку места на маленькой кухне не много, то иногда бывает сложно держать поверхности чистыми.

Хранение столешниц чистыми и инвестиции в разумные решения для хранения кухонных вещей – мгновенно улучшают внешний вид кухни. Встроенные полки, выдвижные шкафы или магнитные стойки для ножей помогают поддерживать чистый, организованный вид,

– об этом заявила дизайнер интерьера Нина Лихтенштейн.

Старайтесь сразу складывать посуду, специи и другие вещи на свои места, а не оставлять их на столешнице.

Дешевые материалы никогда не обогатят интерьер. Кроме того, они быстро изнашиваются и теряют свой вид. Лучше один раз инвестировать в более дорогое изделие, чем несколько раз покупать дешевое. Дизайнер советует выбирать изделия из камня и дерева, чтобы кухня имела стильный и изысканный вид.



Интерьер кухни / Фото Шервин Уильямс

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Слишком много цветов или узоров – это ловушка для маленькой кухни. Хотя сейчас очень модные максималистские интерьеры и дизайнеры советуют использовать различные цвета и принты, однако это не касается очень маленького пространства.

Придерживайтесь нейтральной или монохромной цветовой гаммы кухни со стратегическими акцентами цветов. Светлые оттенки, такие как белые, кремовые или мягкие серые, создают воздушное ощущение, а прикосновение матового черного или матовой латуни добавляет контраста и характера,

– объяснила Лихтенштейн.

Также важно избегать строгого и холодного освещения. Лучше создать многослойную схему из теплого света, которая придаст уюта и тепла в пространство.

Маленькая кухня может иметь стильный и опрятный вид, однако для этого нужно немного постараться. Важно сосредоточиться на чистых силуэтах, качественных материалах и актуальной цветовой палитре.