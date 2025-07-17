Як легко зняти рулонні штори – покрокова інструкція для самостійного демонтажу

Рулонні штори ідеально доповнюють сучасний інтер'єр, поєднуючи простоту з функціональністю. Вони не лише ефективно захищають від сонця, а й додають приміщенню акуратного та стильного вигляду.

Щоб помити вікна та очистити від бруду самі штори, їх потрібно зняти. 24 Канал розповідає, як зробити процес зняття простим.

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Як зняти рулонні штори?

Правильно підібрані інструменти зекономлять ваш час і нерви. Вам знадобляться:

Викрутка (плоска або хрестова): для відкручування гвинтів із кронштейнів.

Драбина або стільчик: для доступу до високих або важкодоступних штор.

Плоскогубці: для видалення тугих кліпс або гвинтів.

Дриль (необов’язково): якщо гвинти зношені або дуже щільно затягнуті.

Серветки/ганчірки: для прибирання пилу або бруду після зняття.

Порада: перед початком перевірте тип механізму ваших штор (ланцюжковий або пружинний) і розберіться, як саме вони закріплені.

Рулонні штори мають просту конструкцію. Ось основні частини:

Рулонна трубка: циліндр, навколо якого намотується тканина.

Кронштейни: пластикові або металеві кріплення, які тримають трубку.

Механізм керування: або система з ланцюжком, або пружинний механізм натягу.

Шнур натягу / нижня планка (не у всіх): для утримання тканини в натягнутому положенні.

Як зняти рулонні штори / Фото з відкритих джерел

Є два основні способи монтажу рулонних штор:

Внутрішній монтаж (у віконному прорізі);

Зовнішній монтаж (на стіні або стелі над вікном).

Тип кріплення впливає на спосіб демонтажу.

Крок 1: Підготуйте робоче місце

Очистіть простір навколо вікна, приберіть меблі або предмети декору.

Постеліть ганчірку або плівку під вікном, щоб зібрати пил, гвинти або сміття.

Підготуйте всі інструменти під рукою.

Крок 2: Зніміть рулонну трубку

Для пружинного механізму:

Знайдіть пружинний кронштейн: один край трубки закріплений у фіксованому кронштейні, інший – у пружинному.

Стисніть пружину: натисніть трубку в сторону пружинного кронштейна, щоб стиснути пружину.

Зніміть трубку: обережно витягніть інший край трубки з фіксованого кронштейна.

Для штор з ланцюжком:

Знайдіть кронштейн зі сторони ланцюжка.

Визначте тип кріплення: якщо кліпсове – натисніть на фіксатор і підніміть трубку. Якщо на гвинтах – відкрутіть викруткою.

Зніміть трубку з обох сторін обережно, не пошкоджуючи механізм.

Крок 3: Зніміть кронштейни

Відкрутіть гвинти, якими кронштейни прикріплені до стіни, стелі або рами.

Використайте ніж, якщо кронштейни були приклеєні – обережно підріжте клей. Протріть поверхні, видаліть залишки пилу або клею.

Крок 4: Зніміть нижню планку або шнури (за наявності)

Якщо у вас є утяжелювач або натяжні шнури, обережно відчепіть їх.

Зніміть шнури або витягніть нижню планку.

Вирішення поширених проблем

Кронштейни не відпускають трубку: використовуйте плоскогубці або натисніть фіксатор викруткою.

Зірвані гвинти: обережно викрутіть плоскогубцями або використайте дриль з екстрактором.

Тканина застрягла: розкрутіть її вручну перед зняттям, щоб уникнути розривів.