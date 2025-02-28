Плитка, ламінат чи паркет: яке підлогове покриття найкраще для кухні

Кухня – це одне з найважливіших місць у будь-якому будинку чи квартирі, а підлогове покриття у ній відіграє не лише естетичну, а й практичну роль. Вибір матеріалу має враховувати вологість, частоту прибирання, стійкість до механічних пошкоджень та зручність у догляді.

Розглянемо три найпопулярніші варіанти: плитку, ламінат і паркет. Про плюси та мінуси кожного з них розповідає 24 Канал.

До теми Матова чи глянцева: як обрати плитку на кухню

Плитка

Найчастіше на кухні кладуть саме плитку і це не просто так. Саме плитка є найбільш практичною підлогою на кухні. Найбільшою її перевагою є вологостійкість, що дуже важливо для кухні – плитка не вбирає вологу і не деформується від неї. Також за плиткою легко доглядати, адже вона не вбирає бруд.

Плитка міцна і довговічна, вона не боїться ударів та подряпин. Ще один її плюс – вогнестійкість. Плитка не горить і не пошкоджується під впливом високої температури.

Єдиним мінусом плитки може стати те, що вона холодна на дотик і ходити босими ногами по ній може бути неприємно. Однак це дуже просто виправити – під плитку можна додати обігрів.

Ламінат

Ламінат часто обирають як більш бюджетний варіант, адже він дешевший, ніж дерево чи високоякісна плитка. Широкий вибір дизайну дозволяє обрати той варіант, який найбільше хочеться – імітація дерева, каменю або іншої текстури. Крім того, він теплий і приємний на дотик.

Однак ламінат не варто стелити на кухні. Його найбільшим мінусом є низька вологостійкість – цей матеріал може розбухати від контакту з водою. На кухні часто трапляються різні казусні ситуації, а якщо вода періодично проливатиметься на підлогу, то це рано чи пізно зіпсує її.



Інтер'єр кухні / Фото Pinterest

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Паркет

Паркет – це стильне та натуральне підлогове покриття. У вітальні паркет здатний додати витонченості і затишку. Проте його не варто обирати для кухні. Паркет і його укладання є досить дорогим, тож таку розкіш краще обирати для вітальні. На кухні це підлогове покриття буде вразливим до вологи, а крім того, воно потребує спеціального догляду.



Стильна кухня / Фото Pinterest

Найкращий вибір підлоги для кухні залежить від ваших потреб. Та якщо в пріоритеті є практичність і довговічність, то варто обрати плитку.