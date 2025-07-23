"Розпалив" дискусію і розділив думки дизайнерів: суперечливий декор камінної полиці Єви Мендес

Чи доречне дзеркало над каміном? Це питання викликає палкі дискусії серед дизайнерів інтер'єру, і єдиної відповіді, здається, не існує.

Так, думки дизайнерів щодо декору камінної полиці акторки Єви Мендес розділилися. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який вигляд має декор камінної полиці Єви Мендес?

Нещодавно акторка Єва Мендес поділилася в інстаграмі своїм дизайном камінної полиці, який спричинив нову хвилю дебатів. Її вибір – велике прямокутне дзеркало над каміном із білого мармуру, яке відображає картини, білі стіни та карниз у задній частині вітальні.

Думки дизайнерів щодо такого рішення розділилися: одні вважають його класичним і універсальним, інші – відволікаючим від головного елемента.

Кеті Куо, відома дизайнерка з Нью-Йорка, підтримує ідею Мендес і зазначає, що дзеркало над каміном – це перевірений часом вибір, який додає шику будь-якому простору. Воно відбиває світло, роблячи кімнату просторішою та світлішою, а також відкриває безліч можливостей для стилізації.

Натомість Пауліна Хоспод, експертка з нью-йоркського агентства AhA! Interiors, висловлює іншу думку.

За її словами, камін сам по собі є центральним елементом інтер'єру. Вона вважає, що його краще підкреслювати вишуканою полицею чи оригінальним облицюванням із каменю, чи плитки.

На її думку, дзеркало може створювати візуальний шум, відволікаючи увагу від каміна, "захаращуючи" простір.