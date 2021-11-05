Десятки виїздів щодня, робота нон-стоп і шалені черги: як працює швидка у Києві під час COVID-19

Останнім часом почастішали скарги на те, що бригади швидкої допомоги у Києві занадто довго їдуть на виклики. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації через коронавірусну інфекцію COVID-19.

Чому кияни надто довго чекають на бригади швидкої допомоги та чим у цей час займаються лікарі – 24 каналу розповіла фельдшерка з медицини невідкладних станів однієї зі столичних підстанцій швидкої допомоги Вікторія Маслова.

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Від початку осені, за словами Вікторії Маслової, бригади працюють на повну потужність. Однак все одно не встигають до всіх – викликів дуже багато. Часто – через те, що пацієнти перевантажують швидкі непрофільними викликами, які потребують консультації сімейного лікаря, а не екстреного втручання бригад.

Дійсно, зараз деякі виклики можуть стояти у черзі більше 12 годин. Через те, що бригад по Києву не вистачає, і ми фізично не встигаємо одночасно надати допомогу всім, хто на неї чекає. Рівень захворюваності підвищився і викликів стало більше. Іноді швидка не встигає навіть на ургентні виклики, які можуть закінчитися летально для пацієнта. Бригада у цьому не винна, ми фізично не можемо бути скрізь. Вікторія Маслова Фельдшерка з медицини невідкладних станів однієї зі столичних підстанцій швидкої допомоги

В якому режимі зараз працює швидка допомога?

Якщо раніше під час зміни бригада мала деякий час для відпочинку вдень або вночі, то зараз у робочій добі такого часу у нас немає. Окрім того, що ми обслуговуємо найближчі райони, ми можемо також поїхати на допомогу до сусідніх районів, де ситуація більш критична.

Чи довго можна чекати?

По-різному. Ті, кому більше пощастило, чекають пів години. Ті, кому пощастило менше, можуть чекати понад шість годин.

Можуть чекати довше такі виклики, як: високий тиск, біль у животі негострого характеру, висока температура, головний біль. Пацієнти, які кажуть, що вже хворіють 3 – 5 днів і не відчувають різкого погіршення стану, також можуть чекати довше.

Перший час багато агресії було від пацієнтів щодо того, чому ми так довго їхали. Тут, звісно, хотілось би більше розуміння від пацієнтів. Ми не чекаємо нагоди поїхати на виклик, не вибираємо, на який виклик ми хочемо їхати або ні. Нам дають виклик – ми його приймаємо й одразу їдемо. Але бути одночасно скрізь фізично неможливо.

Чи можна порахувати, скільки викликів за зміну ви маєте зараз?

Тут багато чого треба врахувати: складність захворювань, кількість госпіталізацій, кількість переїздів. Зараз бригада виконує близько 15 – 20 викликів за добу. Це означає, що ми практично не вилазимо з машини. Між викликами у нас є час тільки щоб поповнитися медикаментами, кисневими масками, захисними костюмами. Все. Їсти чи відпочивати – зараз це уже другорядне.

Що зараз займає найбільше часу у роботі бригади?

Обслуговування непрофільних викликів. Екстрена медична допомога викликається, коли є порушення свідомості, порушення дихання, інфаркт, інсульт, сторонні тіла будь-де, гострий біль у животі, будь-який стан, що загрожує життю людини: ДТП, падіння з висоти, маленькі діти до 3 років. Це для нас – першочергові виклики.

Все інше – виклики непрофільні. Коли немає причин для екстреного виклику швидкої допомоги, але нас викликають і ми сидимо, як сімейні лікарі чи терапевти, і намагаємось донести людині, що означає її симптоматика, і чому вона є нормальною та не потребує екстреної госпіталізації. Багато хто зараз навіть не намагається звернутись за консультацією до сімейних лікарів, а одразу дзвонить у швидку.

Роботу швидкої гальмує необхідність виконувати роботу сімейних лікарів / Фото з архіву Маслової

Є інший варіант, коли сімейні лікарі, з невідомих мені причин, спонукають пацієнтів викликати швидку в екстреному порядку і госпіталізуватись.

У нас при виклику швидкої є функція "порада лікаря" – коли можна описати лікарю симптоматику і він дасть консультацію щодо лікування. Диспетчер може переключати на таких лікарів. Іноді доречніше скористатись цим, аніж викликати швидку одразу. Хочеться від пацієнтів більше лояльності, тому що бригади працюють з усіх сил. Ми намагаємось приділити увагу всім і кожному надати допомогу. Але коли ми приїхали – це вже питання, яке від нас не залежить.

Госпіталізацій також стало більше?

Так, у десятки разів. І частина з тих, кого ми госпіталізуємо, не мають показів для госпіталізації. Ліжка лікарняні займають пацієнти, які можуть лікуватися вдома, і це ускладнює ситуацію для всіх. Ковід дійсно дає багато ускладнень, але класти в лікарню потрібно не всіх.

Буває так, що людина хворіє уже кілька днів і її стан не полегшується через те, що вона або не лікується, або лікується недостатньо. Часто у таких випадках викликають швидку. Для нас це – непрофільний виклик, тому що стан пацієнта стабільний, показів до госпіталізації він не має жодних, у людини всі показники стабільні, крім загальних симптомів, нормальних при його хворобі. Такі люди починають наполягати на госпіталізації у профільне відділення.

Що ви робите у таких випадках?

Ми не маємо права категорично відмовити пацієнту у госпіталізації. Пацієнт наполягає – ми веземо. Чи його там приймуть, чи ні – це вже рішення приймального відділення. Це – непрофільна госпіталізація.

Сьогодні ми госпіталізуємо пацієнтів, у яких ускладнився перебіг коронавірусної хвороби: погіршилась сатурація чи з’явилась ускладнення дихання і вони потребують подачі кисню. Або тих, хто має ускладнення супутніх захворювань, які загострились через ковід. Всім, хто має можливість лікуватись вдома, краще лікуватись вдома. Тому що лікарні за добу забиваються вщент.

Коронавірусних пацієнтів стало більше?

Так. Зараз кожен другий-третій пацієнт викликає швидку саме через коронавірусну хворобу. Профільні виклики наші нікуди не ділися, але хворих із ковідом стало помітно більше – близько 60% викликів за добу, пов'язані із ним.

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Вони не всі у важкому стані. Є пацієнти, які викликають швидку лише через те, що в них діагностували коронавірусну хворобу. Їхній стан стабільний, вони симптоматично лікуються, деякі – взагалі не лікуються, але викликають швидку. Деякі, навіть не намагаючись лікуватися за призначенням сімейного, одразу викликають швидку, щоби їх госпіталізували.

Є ті, хто досиджується до останнього і вже з тяжкою дихальною недостатністю 3-го ступеня госпіталізуються в екстреному порядку в реанімаційне відділення. Є випадки швидкого погіршення стану, навіть попри правильне лікування. Тому ми намагаємося максимально швидко оглянути пацієнта, щоб зрозуміти, наскільки швидко стан може погіршитись. Хоча точно передбачити це неможливо. Ситуації бувають абсолютно різні.

Чутки про черги швидких до ковідних відділень – це правда?

Правда. Це виглядає як довга колона зі швидких з пацієнтами у тому чи іншому стані. Всі чекають, поки їх приймуть. Лікарі приймальних відділень також мають не безмежні ресурси, мають приділити час кожному пацієнту, оцінити його стан. Коли багато пацієнтів, швидко це зробити неможливо. Минулого спалаху, який був навесні, бувало таке, що пацієнти, на жаль, помирали в машинах, очікуючи на свою чергу до лікарні. Тоді ми раз чекали у черзі до лікарні близько 5 годин. Добре, що пацієнтка була у стабільному стані.

Зараз багато пацієнтів завозимо в реанімацію. Ми попередньо намагаємося це узгодити з відділом госпіталізації. Буває, що є вільне ліжко, коли пацієнту не потрібна киснева подача, але він хоче госпіталізуватись. Ті, хто не потребує лікування у відділенні інтенсивної терапії, можуть поїхати у зовсім іншу лікарню.

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Я особисто була у відділенні реанімації з ковідними хворими – це жесть. Дуже багато хворих у важкому стані на апаратах штучної вентиляції. Це відділення важке для відвідування і не в часи пандемії. Зараз там ще важче перебувати. Розуміння того, наскільки зараз складна ситуація, – вражає. Страшно, що часто легені вражаються зараз і у молодих людей. Самій страшно стало, хоча я вакцинована.

За зміну бригади швидкої зараз практично не вилазять з машини / Фото з архіву Маслової