Діти під прицілом окупантів: як Росія знищує майбутнє України

9 квітня 2022 , 06:40
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Джерело:

ZN.UA

Діти є мішенню окупантів чи не з першого дня війни. Загарбники вчиняють як мінімум 5 видів серйозних порушень гуманітарного права.

Найбільше дітей постраждало в Київській, Донецькій та Харківській областях. Про це повідомили 8 квітня.

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Наразі є достатні підстави вважати, що військовослужбовці росії вчиняють на території України як мінімум п'ять видів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права,
– мовиться в повідомленні.

Серед воєнних злочинів:

  • вбивства і каліцтва дітей;
  • зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей;
  • напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов'язані з ними;
  • викрадення дітей і відмова в доступі до гуманітарної допомоги.

Щодня в Україні загарбники вбивають щонайменше 4 дитини, ще 7 – зазнають поранення, що часто призводять до інвалідності.

Найбільше дітей постраждало в таких областях:

  • Київській;
  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Чернігівській;
  • Миколаївській;
  • Луганській;
  • Херсонській;
  • Запорізькій;
  • Житомирській;
  • Сумській.

Покарання орків – це питання часу. Міжнародний кримінальний суд уже здійснює розслідування, іноземні правоохоронці відкривають провадження проти окупантів.

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Автор: Марта Кушка