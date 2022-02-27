Дитина загинула: 15 людей постраждали від обстрілів окупантів у Маріуполі

Російські загарбники не цураються обстрілювати житлові райони в українських містах. У Маріуполі від куль та ракет ворогів за добу постраждали 15 людей.

Маріуполь страшенно постраждав від обстрілу ворогів. Однак українські захисники продовжують героїчно боронити українців від російських загарбників, завдаючи їм шалених втрат.

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Дитина загинула внаслідок обстрілу окупантів

У міськраді Маріуполя повідомили, що станом на 19:00 в лікарні міста доставили 15 мирних жителів – 14 маріупольців, 1 житель Саханки.

На жаль, дитину у критичному стані врятувати не вдалося. Інші отримують необхідну допомогу в міській лікарні №1 та обласній лікарні інтенсивного лікування,

– мовиться у повідомленні.

Загалом з початку війни після нападу Росії на Україну постраждали 75 мирних жителів. Наразі на лікуванні перебуває 61 людина. Стан 18 пацієнтів – важкий.

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