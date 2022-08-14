9-річна Саша, яка ледь не загинула у Бучі і втратила руку, отримає сучасний протез у США

Дівчинка Саша Філіпчук, яка через окупантів втратила руку й ледь не загинула в Бучі, отримає сучасний протез. Разом з мамою Саша виїхала до США, де отримає хай-тек протез.

Дівчинка зможе рухати пальчиками

Історію дівчинки розповіла перша леді Олена Зеленська. Зокрема, дружина президента розповіла, що Саша їхала разом з родиною з на той момент окупованого Гостомеля, коли російські загарбники обстріляли їхню автівку.

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Вітчим дівчинки, на жаль, загинув. Натомість мама із Сашею знайшли прихисток у найближчій будівлі, де Саша ледь не померла. Дитина потрапила до лікарні тільки через два дні. У підсумку Сашу врятували, але руку ні.

Як розповіла Олена Зеленська, зараз Саша із мамою у Вашингтоні й найближчими днями переїдуть до Нью-Йорка. Перша леді повідомила, що 22 серпня у Саші візит до протезиста у клініці Unlimited Tomorrow, Inc.

Дівчинці поставлять хай-тек протез та обіцяють, що вона зможе рухати пальчиками. Зеленська наголосила, що це стало можливим завдяки роботі Посольство України в США та Ukraine House у спільному проєкті із протезування постраждалих українців.

А поки що Саша побачить Нью-Йорк. Після жахіть, які вона перенесла, їй обов'язково треба побачити щось життєстверджуюче. Щоб відчути – життя продовжується. І воно буде прекрасним. Для всіх українських дітей, які вже так багато пережили,

– написала перша леді.



22 серпня у Саші візит до протезиста / Фото із соцмереж Зеленської

В Україні через вторгнення росії загинуло понад 300 дітей

За даними Офісу генпрокурора, станом на 13 серпня в Україні через вторгнення росії загинула 361 дитина. На жаль, 13 серпня зросла кількість поранених дітей – понад 711.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 375.

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