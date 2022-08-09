Була чудова, веселе та життєрадісна дитина, – Зеленська
В інтерв'ю японській телекомпанії NHK дружина президента України, коментуючи загибель Лізи, сказала, що не може повністю описати свої почуття.
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Олена Зеленська зазначила, що для неї це був важкий удар і навіть зараз їй доводиться стримувати емоції.
Я не можу повністю описати свої почуття. Це був важкий удар для мене. Я емоційно тримаюся навіть зараз. Тому, що, коли я зараз говорю про неї, то в мене на очах сльози. Світла й не винна дитина,
– сказала Зеленська.
Перша леді була знайома з Лізою, оскільки вони разом знялися у різдвяному ролику Зеленської. Дружина президента зазначила, що під час знайомства з дівчинкою Ліза малювала не тільки кулю, але й себе, інших дітей, операторів і режисера.
"Була чудова, веселе та життєрадісна дитина", – резюмувала Зеленська.
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Що відомо про ракетний удар по Вінниці та загибель Лізи
- Окупанти 14 липня атакували Вінницю, завдавши удару 4 ракетами типу "Калібр" по центру міста. Ракети окупантів влучили в медичний центр, Будинок офіцерів і будинок побуту "Ювілейний".
- Станом на 2 серпня кількість загиблих збільшилася до 27 людей. Серед жертв атаки ворога – троє дітей, серед яких і Ліза. 4-річна дівчинка на момент удару йшла з мамою на заняття з раннього розвитку. Мама дитини вижила й перебуває у лікарні.
- 17 липня відбувалося прощання з Лізою у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Також 17 липня відбулося поховання хлопчика Максима Жарія та його мами Вікторії Рекути.
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