Для України було великою помилкою відмовитися від ядерної зброї, – Павлюк

На тлі загрози вторгнення Росії в Україні все частіше згадають про ядерну зброю, від якої наша країна відмовилася ще у 1996 році. Саме це було великою помилкою, за яку ми все ще платимо.

Таку думку в інтерв'ю озвучив командувач ООС Олександр Павлюк. Він також прокоментував реакцію європейських країн на російський напад.

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За словами Павлюка, у випадку повномасштабної агресії європейські країни будуть "стурбовані" і "дуже стурбовані". Він вважає, що Європа або боїться, або не хоче допомагати Україні.

Європа перебуває у своїй зоні комфорту і не хоче діяти, як у 1939 році. Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення було б кінцем цінностей і способу існування Європейського Союзу. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії,

– підкреслив командувач ООС.

Джо Байден роздумує над розміщенням американських військових і техніки у країнах Балтії та Східній Європі. Ця звістка викликала в Росії справжню істерику.

Він на мить замислився над Будапештським меморандумом 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від своїх ядерних запасів в обмін на територіальний захист.

"Для України було великою помилкою відмовитися від ядерної зброї. Це помилка, за яку ми все ще платимо", – сказав він.

Коли Україна відмовилася від ядерної зброї