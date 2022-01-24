Для України було великою помилкою відмовитися від ядерної зброї, – Павлюк
Джерело:The Times
На тлі загрози вторгнення Росії в Україні все частіше згадають про ядерну зброю, від якої наша країна відмовилася ще у 1996 році. Саме це було великою помилкою, за яку ми все ще платимо.
Таку думку в інтерв'ю озвучив командувач ООС Олександр Павлюк. Він також прокоментував реакцію європейських країн на російський напад.
Важливо Узгодили санкції: Зеленський поговорив з президентом Європейської Ради
За словами Павлюка, у випадку повномасштабної агресії європейські країни будуть "стурбовані" і "дуже стурбовані". Він вважає, що Європа або боїться, або не хоче допомагати Україні.
Європа перебуває у своїй зоні комфорту і не хоче діяти, як у 1939 році. Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення було б кінцем цінностей і способу існування Європейського Союзу. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії,
– підкреслив командувач ООС.
Він на мить замислився над Будапештським меморандумом 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від своїх ядерних запасів в обмін на територіальний захист.
"Для України було великою помилкою відмовитися від ядерної зброї. Це помилка, за яку ми все ще платимо", – сказав він.
Коли Україна відмовилася від ядерної зброї
- Україна відмовилась від ядерного статусу у грудні 1994 року. Тоді Україна, США, Росія та Велика Британія підписали Будапештський меморандум.
- Країни-підписанти обіцяли надати гарантії суверенітету та безпеки Україні. Втім, це не завадило Росії у 2014 році зухвало напасти на нашу країну.
- Чинний президент Володимир Зеленський вважає, що повертати ядерний статус України – неправильно. Мовляв, потрібно дотримуватись демократичних цінностей.