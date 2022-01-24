Зеленський наголошував, що важливо зберегти єдність всіх членів ЄС щодо територіальної цілісності України. Наша держава не піддаватиметься на провокації, а зберігатиме спокій та витримку.

До речі Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, – посол

Узгоджували санкції

Політики обговорили підготовку широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій ЄС. Вони могли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Зеленський наголосив, що слід забезпечити стабільний розвиток економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. Тому президент подякував ЄС за макрофінансову допомогу – 1,2 мільярда євро.

Зверніть увагу! Про виділення допомоги Україні заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона сподівається, що Європейська рада та Європейський парламент схвалять це рішення швидко, а потім ЄС почне виплату першого траншу в розмірі 600 мільйонів євро.

Розробили план діалогу

Також під час розмови скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та ЄС на 2022 рік. Невдовзі визначать дату 24 саміту Україна – ЄС.

Крім того, цього року в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум, у якому візьмуть участь керівництво Єврокомісії, міжнародні партнери, а також європейський та міжнародний бізнес.

Міжнародна підтримка на тлі загроз нападу Росії

США погодили для України 200 мільйонів доларів військової допомоги. У межах цієї допомоги Україна отримає зброю, яку доставили двома партіями. 22 січня – 90 тонн летальної зброї, 23 січня – 80 тонн.

Також допомогу Україні надала Велика Британія, доправивши сучасне озброєння для боротьби проти російських танків.

21 січня Канада вирішила дати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.

До речі – В Україну прибула перша партія військової допомоги від США: