Зеленський наголошував, що важливо зберегти єдність всіх членів ЄС щодо територіальної цілісності України. Наша держава не піддаватиметься на провокації, а зберігатиме спокій та витримку.
До речі Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, – посол
Узгоджували санкції
Політики обговорили підготовку широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій ЄС. Вони могли б стримати потенційну подальшу ескалацію.
Зеленський наголосив, що слід забезпечити стабільний розвиток економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. Тому президент подякував ЄС за макрофінансову допомогу – 1,2 мільярда євро.
Розробили план діалогу
Також під час розмови скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та ЄС на 2022 рік. Невдовзі визначать дату 24 саміту Україна – ЄС.
Крім того, цього року в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум, у якому візьмуть участь керівництво Єврокомісії, міжнародні партнери, а також європейський та міжнародний бізнес.
Міжнародна підтримка на тлі загроз нападу Росії
- США погодили для України 200 мільйонів доларів військової допомоги. У межах цієї допомоги Україна отримає зброю, яку доставили двома партіями. 22 січня – 90 тонн летальної зброї, 23 січня – 80 тонн.
- Також допомогу Україні надала Велика Британія, доправивши сучасне озброєння для боротьби проти російських танків.
- 21 січня Канада вирішила дати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.
До речі – В Україну прибула перша партія військової допомоги від США: