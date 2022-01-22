Мельник просить Шольца агітувати за зустріч нормандської четвірки

До переговорів з Путіним Зеленський готовий у будь-який момент. Про це виданню заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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На жаль, Москва неодноразово і різко відкидала цей діалог і його (Зеленського – 24 канал) витягнуту руку,

– сказав Мельник.

Він попросив канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти у відновленні переговорів у норманському форматі на рівні президентів. Посол закликав політика "особисто агітувати за це".

Мельник також наголосив на важливості постачання зброї Україні з Німеччини: "Серйозність ситуації вимагає від уряду світлофора негайного переосмислення та зміни курс з питання постачання зброї в Україну". Він попросив надати принаймні шоломи та захисні жилети для волонтерів, адже інші країни вже зголосилися виділити Збройним силам України зброю.

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