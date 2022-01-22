Мельник просит Шольца агитировать за встречу нормандской четверки

К переговорам с Путиным Зеленский готов в любой момент. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

К сожалению, Москва неоднократно и резко отвергала этот диалог и его (Зеленского – 24 канал) потянутую руку,

– сказал Мельник.

Он попросил канцлера Германии Олафа Шольца помочь в возобновлении переговоров в нормандском формате на уровне президентов. Посол призвал политика "лично агитировать за это".

Мельник также отметил важность поставки оружия Украине из Германии: "Серьезность ситуации требует от правительства светофора немедленного переосмысления и изменения курса по поставке оружия в Украину". Он попросил предоставить по крайней мере шлемы и защитные жилеты для волонтеров, ведь другие страны уже согласились выделить вооруженным силам Украины оружие.

Новость дополняется...