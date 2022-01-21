Соответствующее заявление озвучил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Это случилось на брифинге 21 января.

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Кремль озвучил заявление и ждет реакции Украины

Дмитрий Песков заявил, что они слышат те заявления, которые звучат из Анкары. Политик цинично заверил якобы "можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине".

Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся,

– заявил Песков.

Кстати, в тот же день спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что они планируют 24 января обсудить законопроект о признании фейковых республик боевиков на Донбассе.

Стоит упомянуть, что сама Госдума России признана Верховной Радой Украины нелегитимной, ведь в 2021 году Кремль провел выборы с нарушением международного гуманитарного права.