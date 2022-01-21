Відповідну заяву озвучив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це трапилось на брифінгу 21 січня.

До теми У Росії планують обговорити визнання фейкових республік на Донбасі

Кремль озвучив заяву та чекає на реакцію України

Дмитро Пєсков заявив, що вони чують ті заяви, які звучать з Анкари. Політик цинічно запевнив нібито "можна вітати будь-які зусилля з врегулювання ситуації в Україні".

Ми також чули заяви про те, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу. Це важливий елемент, і ми звернули на це увагу. Цікаво було б дізнатися в цьому контексті, чи звернули на це увагу українські опоненти, і як вони до цього ставляться,

– заявив Пєсков.

До речі, у той же день спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що вони планують 24 січня обговорити законопроєкт про визнання фейкових республік бойовиків на Донбасі.

Варто згадати, що сама Держдума Росії визнана Верховною Радою України нелегітимною, адже у 2021 році Кремль провів вибори з порушенням міжнародного гуманітарного права.