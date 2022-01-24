Зеленский подчеркивал, что важно сохранить единство всех членов ЕС относительно территориальной целостности Украины. Наше государство не будет подвергаться провокациям, а будет сохранять спокойствие и выдержку.

Кстати Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, – посол

Согласовывали санкции

Политики обсудили подготовку широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций по безопасности ЕС. Они могли бы умерить потенциальную дальнейшую эскалацию.

Зеленский подчеркнул, что следует обеспечить стабильное развитие экономики в условиях нынешней ситуации по безопасности. Поэтому президент поблагодарил ЕС за макрофинансовую помощь – 1,2 миллиарда евро.

Обратите внимание! О выделении помощи Украине заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она надеется, что Европейский совет и Европейский парламент одобрят это решение быстро, а затем ЕС начнет выплату первого транша в размере 600 миллионов евро.

Разработали план диалога

Также во время разговора скоординировали позиции касательно дальнейшего диалога между Украиной и ЕС на 2022 год. Вскоре будет определена дата 24 саммита Украина – ЕС.

Кроме того, в этом году в Киеве состоится энергетический бизнес-форум, в котором примут участие руководство Еврокомиссии, международные партнеры, европейский и международный бизнес.

Международная поддержка на фоне угроз нападения России

США согласовали для Украины 200 миллионов долларов военной помощи. В рамках этой помощи Украина получит оружие, доставленное двумя партиями. 22 января – 90 тонн летального оружия, 23 января – 80 тонн.

Также помощь оказала Великобритания, доставив современное вооружение для борьбы против российских танков.

21 января Канада решила предоставить Украине финансовую помощь в размере 120 миллионов долларов.

Кстати – В Украину прибыла первая партия военной помощи от США: