Для Украины было большой ошибкой отказаться от ядерного оружия, – Павлюк
Источник:The Times
На фоне угрозы вторжения России в Украину все чаще вспоминают о ядерном оружии, от которого наша страна отказалась еще в 1996 году. Именно это было большой ошибкой, за которую мы все еще платим.
Такое мнение в интервью озвучил командующий ООС Александр Павлюк. Он также прокомментировал реакцию европейских стран на российское нападение.
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По словам Павлюка, в случае полномасштабной агрессии европейские страны будут "обеспокоены" и "очень обеспокоены". Он считает, что Европа либо боится, либо не хочет помогать Украине.
Европа находится в своей зоне комфорта и не хочет действовать, как в 1939 году. Никто на самом деле не понимает, что вторжение было бы концом ценностей и способа существования Европейского Союза. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии,
– подчеркнул командующий ООС.
Он на мгновение задумался над Будапештским меморандумом 1994 года, согласно которому Украина отказалась от своих ядерных запасов в обмен на территориальную защиту.
"Для Украины было большой ошибкой отказаться от ядерного оружия. Это ошибка, за которую мы все еще платим", – сказал он.
Когда Украина отказалась от ядерного оружия
- Украина отказалась от ядерного статуса в декабре 1994 года. Тогда Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум.
- Страны-подписанты обещали предоставить гарантии суверенитета и безопасности Украине. Впрочем, это не помешало России в 2014 году дерзко напасть на нашу страну.
- Действующий президент Владимир Зеленский считает, что возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Мол, нужно придерживаться демократических ценностей.