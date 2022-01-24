Для Украины было большой ошибкой отказаться от ядерного оружия, – Павлюк

На фоне угрозы вторжения России в Украину все чаще вспоминают о ядерном оружии, от которого наша страна отказалась еще в 1996 году. Именно это было большой ошибкой, за которую мы все еще платим.

Такое мнение в интервью озвучил командующий ООС Александр Павлюк. Он также прокомментировал реакцию европейских стран на российское нападение.

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По словам Павлюка, в случае полномасштабной агрессии европейские страны будут "обеспокоены" и "очень обеспокоены". Он считает, что Европа либо боится, либо не хочет помогать Украине.

Европа находится в своей зоне комфорта и не хочет действовать, как в 1939 году. Никто на самом деле не понимает, что вторжение было бы концом ценностей и способа существования Европейского Союза. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии,

– подчеркнул командующий ООС.

Джо Байден размышляет над размещением американских военных и техники в странах Балтии и Восточной Европе. Это известие вызвало у России настоящую истерику.

Он на мгновение задумался над Будапештским меморандумом 1994 года, согласно которому Украина отказалась от своих ядерных запасов в обмен на территориальную защиту.

"Для Украины было большой ошибкой отказаться от ядерного оружия. Это ошибка, за которую мы все еще платим", – сказал он.

Когда Украина отказалась от ядерного оружия