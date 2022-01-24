Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов сделал странное заявление о том, что США "нагнетают ситуацию". Об этом он сообщил в комментарии российским пропагандистам.
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На этом политик не остановился и в истерике угрожал, что "Россия такие действия не оставит без ответа".
Что известно о военных США в Европе
Издание The New York Times 24 января, ссылаясь на источники в администрации Джо Байдена, проинформировало, что президент Соединенных Штатов рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе.
Варианты включают отправку от 1 000 до 5 000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого количества в десять раз, если ситуация ухудшится,
– пишут журналисты.
Собеседники NYT также указали, что во время встречи 22 января в загородной резиденции главы государства Кэмп-Дэвиди высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Джо Байдену несколько вариантов действий по перемещению американских военных поближе к границе с Россией.
Однако издание заверило, что ни один из вариантов не предусматривает размещение войск США в Украине.
Помощь от Штатов для Украины: коротко
- США согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. В ее пределах Украина получает оружие. В ночь на 22 января в Украину доставили 90 тонн летального оружия из США.
- Вечером 23 января в Украину прибыла вторая партия летального оружия из США. Самолет приземлился около 19:30 в аэропорту Борисполь. Алексей Резников рассказал о 80 тоннах груза.
- Из Соединенных Штатов приедут транспортные вертолеты, приобретенные для афганских солдат.