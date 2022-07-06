"Зганяв злість": на АЗС у Дніпрі неадекват застрелив собаку з цуценятами – моторошне відео

У Дніпрі невідомий живодер познущався з вагітної собаки. Інцидент трапився 5 липня на АЗС, що на вулиці Передовій.

Вистрілив у собаку, бо не заправив автомобіль

Очевидці розповіли, що чоловік обурився через те, що його автомобіль не заправили. Свою злість він вирішив зігнати на собаці, яка мирно лежала на території АЗС.

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Інцидент потрапив на відео. На кадрах видно, як чоловік зі зброєю підійшов до зграї собак та вистрілив в одну тварину. Бідолашний пес одразу впав, а усі інші – швидко порозбігалися. Після того неадекват повернувся до своєї автівки. За цим спостерігав працівник АЗС.

Дивіться відео вбивства собаки у Дніпрі:

Унаслідок пострілу вагітна собака не померла, а зазнала сильних поранень. Щоб не терпіти муки, бідолашна кинулася під автомобіль. Після того матір та ненароджені цуценята загинули.

Кривдником тварини виявився військовий

На ситуацію відреагував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він доручив правоохоронцям розібратися з цією ситуацією. З'ясувалося, що вбивцею собаки є військовий. Зараз він перебуває на пів дороги до Бахмута. Невдовзі його затримають і передадуть до військової служби правопорядку.

Резніченко наголосив, що такий вчинок не гідний звання військового.

У нас війна. Ми воюємо за людські цінності. Ми стоїмо проти нелюдської жорстокості, проти дикунства. Ми воюємо за те, щоб у нашій країні, у нашій області було безпечно. Війна не дає права ані військовому, ані цивільному убивати просто так,

– зазначив голова ОВА.

Він підкреслив, що нищити треба ворожих солдатів, а не безневинних тварин. Тому військовий має відповісти за свій вчинок.

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