Потрібна "мотивація", – мати військового заявила, що у неї вимагали гроші за лікування сина

Мати військового Світлана Скрипник розповіла, що лікарі вимагали у неї грошей, щоб лікувати сина. Хоча він військовий і має лікуватись коштом держави під час воєнного стану.

24-річний син Світлани В'ячеслав Чуприна потрапив опікове відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини в серпні 2022 року. У нього було поранення.

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Що відомо про вимагання хабаря у матері військового

Світлана Скрипник розповіла, що у її сина було ураження шкіри понад 40%, яке отримав під час виконання бойового завдання у Донецькій області. За словами матері, з перших днів лікування військового лікарі вимагали в неї грошей.

Натякнули, що потрібна мотивація для покращення лікування мого сина. Плюс кожні два дні у нас була перев'язка. Через те, що мені говорили, що потрібна якась мотивація, ми давали гроші кожні два дні. Лікарю я давала починаючи з 2 тисяч. Коли була операція, нам провели шість операцій, операція – по три тисячі. Його помічниці давала менше, по 500 гривень,

– пригадала матір пораненого військового.

Окрім хабарів лікарям, жінка також купувала всі ліки для сина. Пригадала, що її повели в аптеку, показали фахівцю та сказали, щоб купувала ліки там.

"Коли ми звернулися до адміністрації, вони подивилися на ці чеки, – виявляється, в наявності були в лікарні ці всі ліки, які я ходила постійно купувати", – зауважила Світлана Скрипник.



Світлана Скрипник зберегла чеки за лікування сина / Фото Суспільне

Лікувати поранених військових за їхні гроші – незаконно

Адвокат В'ячеслав Шестіріков розповів, – якщо військовий поранений на фронті під час воєнного стану, то обстеження, лікування, реабілітацію та медикаменти за лікування оплачує держава.

У будь-якому випадку вимагати сплату будь-яких коштів за лікування, за певні медичні маніпуляції, за певні аналізи пораненого військовослужбовця – це є протиправним,

– заявив адвокат.

За його словами, гарантії на лікування коштом держави передбачені законом про правовий та соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх родин, а саме – статтею 11 та рядом відомчих підзаконних нормативних актів.

Що робити, якщо у рідних пораненого вимагають гроші

Матір пораненого військового Світлана Скрипник розповіла, що для неї головним було – врятувати сина, тому не думала про те, що їхні права порушують і нікуди спершу не зверталася.

Та тепер вона подала скаргу у Департамент охорони здоров'я ОВА. У відомстві їй повідомили, що вже розпочали службову перевірку.

Журналісти Суспільного також звернулись до гендиректора лікарні, яку поки не називають, щоб дізнатися, чи проводять вони внутрішнє розслідування, чи усунули від роботи підозрюваних у вимаганні медиків.

Адвокат В'ячеслав Шестіріков пояснив, – якщо лікарі вимагають оплатити за будь-які свої послуги чи купівлю ліків у рідних або в самого пораненого військового, то треба відразу звертатися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони чи Національну службу здоров'я України.

Гаряча лінія Міноборони – 0 800 500 442, інформаційно-довідкова служба НСЗУ – 16-77.