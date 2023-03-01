Нужна "мотивация" – мать военного заявила, что у нее требовали деньги за лечение сына

Мать военного Светлана Скрипник рассказала, что врачи требовали у нее денег, чтобы лечить сына. Хотя он военный и должен лечиться на средства государства во время военного положения.

24-летний сын Светланы Вячеслав Чуприна попал ожоговое отделение одного из медучреждений Днепропетровщины в августе 2022 года. У него было ранение.

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Что известно о вымогательстве взятки у военной матери

Светлана Скрипник рассказала, что у ее сына было поражение кожи более 40%, полученное во время выполнения боевого задания в Донецкой области. По словам матери, с первых дней лечения военного врачи требовали у нее денег.

Намекнули, что нужна мотивация для улучшения лечения моего сына. Плюс каждые два дня у нас была перевязка. Так как мне говорили, что нужна какая-то мотивация, мы давали деньги каждые два дня. Врачу я давала начиная с 2 тысяч. Когда была операция, нам провели шесть операций, операция – по три тысячи. Его помощницы давала меньше, по 500 гривен,

– вспомнила мать раненого военного.

Кроме взяток врачам, женщина также покупала все лекарства для сына. Вспомнила, что ее повели в аптеку, показали специалисту и сказали, чтобы там покупала лекарства.

"Когда мы обратились в администрацию, они посмотрели на эти чеки, – оказывается, в наличии было в больнице это все лекарство, которое я ходила постоянно покупать", – отметила Светлана Скрипник.



Светлана Скрипник сохранила чеки за лечение сына / Фото

Лечить раненых военных за их деньги – незаконно

Адвокат Вячеслав Шестириков рассказал, что если военный ранен на фронте во время военного положения, то обследование, лечение, реабилитацию и медикаменты за лечение оплачивает государство.

В любом случае требовать уплату любых средств за лечение, за определенные медицинские манипуляции, за определенные анализы раненого военнослужащего – это противоправно,

– заявил адвокат.

По его словам, гарантии на лечение на средства государства предусмотрены законом о правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей, а именно – статьей 11 и рядом ведомственных подзаконных нормативных актов.

Что делать, если у родных раненого требуют деньги

Мать раненого военного Светлана Скрипник рассказала, что для нее главным было – спасти сына, поэтому не думала о том, что их права нарушают и никуда сначала не обращалась.

Теперь она подала жалобу в Департамент здравоохранения ОВА. В ведомстве ей сообщили, что уже приступили к служебной проверке.

Журналисты Суспільного также обратились к гендиректору больницы, которую пока не называют, чтобы узнать, проводят ли они внутреннее расследование, отстранили ли от работы подозреваемых в вымогательстве медиков.

Адвокат Вячеслав Шестириков объяснил, – если врачи требуют оплатить любые свои услуги или покупку лекарств у родных или у самого раненого военного, то нужно сразу обращаться с жалобой на горячую линию Минобороны или Национальную службу здоровья Украины.

Горячая линия Минобороны – 0800500442, информационно-справочная служба НСЗУ – 16-77.