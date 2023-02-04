Как установило следствие, моряки, которые находились за границей в рейсах, через своих агентов обращались к должностным лицам управления капитана Одесского морского порта, чтобы получить или продлить соответствующие документы.

Внимание Мэра из Одесской области поймали на взяточничестве: просил 100 тысяч долларов за "помощь"

В дальнейшем должностные лица, вопреки нормативным актам, без фактического присутствия лиц, вносили в официальные документы фиктивные сведения и самостоятельно готовили личные дела моряков. После проведения всех процедур передавали оформленные и подписанные удостоверения агентам, а те уже пересылали их морякам за границу,

– говорится в сообщении.

За услугу коррупционеры получали от 1000 до 3000 долларов вознаграждения. По такой схеме только за февраль — май 2022 года было выдано более 100 удостоверений находившимся за рубежом лицам.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях управления капитана Одесского морского порта, субъектов ведения хозяйства и по месту проживания фигурантов. Изъяли документацию, личные дела моряков, которым выдавали удостоверения, печати, "черновые" записи и деньги.

После того, как проведут процессуальные мероприятия, будут решать вопрос об извещении подозрений причастным к коррупционной схеме лиц.

Другие громкие скандалы в Одесской области

Ранее НАБУ поймало председателя и депутата одного из горсоветов Одесщины, требовавшего взятку в сумме 100 тысяч долларов за земельные махинации.

Также недавно суд отправил в СИЗО заместителя главы Одесской ОВО Олега Муратова. Он за 35 тысяч долларов хотел откупить подчиненного от тюрьмы. Чиновник может внести залог более чем в 3 миллиона гривен, чтобы выйти из-под стражи.