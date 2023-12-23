Трилер у Дніпрі: групу підлітків підозрюють у жорстокому вбивстві та інших злочинах
Джерело:Поліція Дніпропетровщини
У Дніпрі сталося вбивство безпритульної. За підозрою у злочині затримали групу підлітків, однак їх також перевіряють і за іншими справами.
За даними з поліції, семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння цього злочину. Крім цього, їх перевіряють на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка.
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Безпритульну побили та завдали численних ударів ножем
На рахунку затриманих можуть бути й інші злочини.
Вбивство сталося в ніч проти 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку в покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем. Вона померла від отриманих травм. Тієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові, але йому вдалося втекти.
Окрім того, підлітки можуть бути причетні до побиття безпритульного в укритті на Європейській площі. Правоохоронці встановили, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець Дніпра, який перебуває в місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу. З підлітками він спілкувався у спільній групі в месенджері, де пропагувалося насилля.
У телефоні одного із затриманих виявили відео із фрагментами злочинів.
Підліткам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Суд вже обрав усім підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою.
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