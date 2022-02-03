Чим годують дітей у Кривому Розі: адміністрація дитсадка показала апетитне меню

У соцмережі виклали фото страв, які пропонують вихованцям дитсадка-ясел №1 у Кривому Розі. Дітей годують тричі на день.

Про це повідомили на сторінці закладу дошкільної освіти у фейсбуці. Адміністрація дитсадка додала фото меню та страв, які дають малюкам.

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Меню в дитсадку

За словами представників дитсадка, найапетитніші страви пропонують вихованцям від 0 до 6 років. Вони люблять місцеве меню та розмаїття страв.

"Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати", – наголосили в дошкільному закладі.



Адміністрація дитсадка Кривого Рогу показала страви, якими годують дітей / Фото ЗДО №1

У меню на дітей різного віку передбачені різні порції їжі. Годують дітей зранку, в обід та ввечері.



Щодня малюки їдять тричі, а страви змінюють / Фото ЗДО №1

У переліку є різотто з горошком та сиром, гуляш, варена капуста, домашня печеня, різноманітні супи та каші.



До дитячого раціону входять лише корисні продукти / Фото ЗДО №1

На десерт малюкам пропонують яблука та апельсини. Серед напоїв переважає чай і компот.



Для дітей різного віку передбачені різні порції / Фото ЗДО №1

Каша в Нацгвардії

Наприкінці січня в мережі активно почали поширювати відео, на якому продемонстрували клейкість каші з меню нацгвардійців у Запоріжжі. Військовослужбовці записали відео, як кидають тарілку в різні боки, а каша залишається всередині.

Представник військової частини наголосив, що в каші є клейковина, яка спричиняє збільшення густини страви, відтак нічого критичного не сталося. Згодом у Запоріжжі провели службове розслідування, яке підтвердило, що харчуються солдати добре.

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