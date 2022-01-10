У Дніпрі чоловік приїхав у двір і обстріляв багатоповерхівку: промовисте відео
Джерело:"Інформатор"
У дворі дніпровської багатоповерхівки сталася надзвичайна ситуація. Туди приїхав чоловік і влаштував стрілянину.
Це сталося приблизно о 5 годині ранку 9 січня. Зловмисник зробив кілька пострілів у бік будинку на вулиці Велика Дієвська.
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Інцидент прокоментували в поліції
На відео помітно автомобіль КІА, який їде двором. Потім транспорт зупинився, з нього вийшов чоловік і здійснив кілька пострілів. Після цього зловмисник повернувся у свій легковик і поїхав.
Згодом це прокоментували у патрульній поліції Дніпропетровщини. Про інцидент правоохоронцям повідомили жителі будинку, біля якого це сталося.
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Зловмисник був напідпитку
Автомобіль відшукали майже одразу навпроти супермаркету на тій же вулиці. Водій теж був поряд і згодом почав погрожувати поліцейським розправою та чинити опір. Проте зловмисника все ж заарештували та відвезли до відділку поліції.
Там слідчі почали встановлювати обставини інциденту. Слід зазначити, що затриманий чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
Інша подія неподалік
10 січня повідомили про схожий випадок у Кривому Розі. Там підлітки підбігли до легковика автошколи та просто почали в нього стріляти.
Хоч і зброя була пневматичною, ушкодження в транспорту були – тріснуло одне з вікон. Після скоєння правопорушення 2 підлітків просто втекли.