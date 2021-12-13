У Дніпрі готували вбивство депутата облради
Джерело:Офіс генпрокурора
У Дніпрі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який готував вбивство депутата облради. Підозрюваного вже взяли під варту.
Деталі від слідчих
За даними слідства, 8 грудня перед офісом депутат обласної ради вибухнув автомобіль. У салоні був автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію.
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Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Вдома та в автомобілі затриманого провели обшуки. Правоохоронці виявили пістолет та патрони, які він носив та зберігав без дозволу.
Зловмисники готували вбивство депутата Юрія Симонова, – ЗМІ
За даними видання "Сайт города Днепра", напад готували на Юрія Симонова. Все нібито через борги. У серпні біля його офісу на вулиці Яворницького нібито також стався вибух. Тоді вибухівку заклали у ринву. Сам чиновник припустив, що інцидент пов'язаний з його політичною діяльністю.
Що відомо про вибух автомобіля у Дніпрі
- О 09:20 неподалік будинку №23 на вулиці Яворницького спалахнув автомобіль Opel.
- Очевидці розповіли, що перед тим вони почули кілька пострілів, а після займання легковика прогриміла автоматна черга.
- ЗМІ заявили, що автівка стояла на тому місці приблизно тиждень.
- Справу розслідують у Службі безпеки України.