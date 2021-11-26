У Дніпрі посеред вулиці сталася стрілянина: що відомо про інцидент

На Шолохова в Дніпрі місцеві жителі чули постріли. Згодом у ЗМІ повідомили, що там проводила спецоперацію поліція. Правоохоронці начебто затримували крадіїв.

Дніпряни почули звуки стрілянини 26 листопада. У коментарі журналістам 24 каналу поліція розповіла, що наразі там тривають слідчі дії. Деталі щодо події повідомляють згодом.

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Затримували зловмисників

Місцеві жителі побачили кілька машин, що стояли посеред дороги і багато людей у темному одязі. За даними ЗМІ, поліцейські затримували там зловмисників.

Розповідають, що група підозрюваних їхала на Mercedes Sprinter у напрямку вулиці Берегової. У районі будинку №19 їх наздогнали поліцейські. Затримали щонайменше трьох людей. вони начебто викрали платіжний термінал. Усі деталі з'ясовують правоохоронці.

Стрілянина в Дніпрі / Фото "Інформатора"

Стрілянина в ресторані Дніпра