У Дніпрі посеред вулиці сталася стрілянина: що відомо про інцидент
Джерело:"Інформатор"
На Шолохова в Дніпрі місцеві жителі чули постріли. Згодом у ЗМІ повідомили, що там проводила спецоперацію поліція. Правоохоронці начебто затримували крадіїв.
Дніпряни почули звуки стрілянини 26 листопада. У коментарі журналістам 24 каналу поліція розповіла, що наразі там тривають слідчі дії. Деталі щодо події повідомляють згодом.
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Затримували зловмисників
Місцеві жителі побачили кілька машин, що стояли посеред дороги і багато людей у темному одязі. За даними ЗМІ, поліцейські затримували там зловмисників.
Розповідають, що група підозрюваних їхала на Mercedes Sprinter у напрямку вулиці Берегової. У районі будинку №19 їх наздогнали поліцейські. Затримали щонайменше трьох людей. вони начебто викрали платіжний термінал. Усі деталі з'ясовують правоохоронці.
Стрілянина в Дніпрі / Фото "Інформатора"
Стрілянина в ресторані Дніпра
- У Дніпрі у ресторані "Бухта моряка" лунали постріли. Очевидці кажуть, що там чули кілька залпів поспіль.
- Згодом у поліції повідомили, що в закладі зустрілися 9 учасників злочинної групи. Раптово між ними виник конфлікт і зловмисники розпочали стрілянину.
- Відомо, що чоловіки поранили людину, але в якому вона стані – не повідомляють. Поліція затримала чоловіків і конфіскувала в них 7 пістолетів.
- Затримані причетні до низки майнових злочинів. Це і вимагання, і озброєні розбійні напади, квартирні крадіжки та позбавлення волі з метою вимагання неіснуючих боргів. Проти них відкрили 6 кримінальних проваджень.