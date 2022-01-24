"Каша на смак, як домашня": дніпрянка похвалила шкільну їжу своїх дітей

Жителька Дніпра пішла до школи та особисто перевірила обід своїх дітей у їдальні. Вона залишилася вкрай задоволена.

Ольга Гауке розповіла про це 22 січня. За її словами, змусили піти до школи скарги меншого сина на нове меню. Він казав, що какао в їдальні несмачне, а їжа інколи не подобається.

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Що там давали в цей день

Коли жінка прийшла до їдальні школи №139, там якраз роздавали гречану кашу з огірками, сирну запіканку з морквою, жменю родзинок, яблуко та несолодкий чай.

За словами Ольги, страви мали гарний вигляд і вона навіть скуштувала їх. Вона розповіла, що каша на смак була, як домашня, а запіканка – ніжна та смачна.

Але ж у кожного з нас різні смаки та й той хто не звик до несолодкої їжі відчує певний несмак. Можна зробити висновок по їдальні: персонал готує якісно, фрукти мали гарний вигляд,

– резюмувала дніпрянка.

Також вона додала, що в школах варто було зробити "перехідний" період. Мовляв, дітям важко адаптуватися, коли в дома їжа має значно насиченіший смак.

У коментарях із думкою погодилися

Під дописом з'явилися кілька інших мам, які також вважають вдалим оновлення меню в їдальнях дітей. Мовляв, діти також задоволені, хоч і не все подобається.

Школа #97 моя дитина розповідає про сніданки кожного дня з початку нового семестру. Говорить, що дуже смачно стало. А до того йому не подобалось зовсім те, чим годували у школі,

– написала Тетяна Захарова.

Проте зауважували й люди на тому, що какао та чай без цукру – перебір. Але авторка допису акцентувала: завжди можна покласти щось солоденьке в кишеню.

Коротко про скандал із їжею в школах

З 1 січня українські школи й дитячі садочки перейшли на оновлене меню. Воно передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення кількості овочів і м'яса.

Меню розробляв відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, а куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Головні зміни в меню:

з раціону виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви;

обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру;

додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.

Оновлене харчування сподобалося далеко не всім. Батьки почали обурюватись малими порціями та високими цінами. Мовляв, дітям дають несолену їжу і несолодкі напої.

Проте Євген Клопотенко вже прокоментував малу кількість солі та цукру в їжі. Він зазначив, що їхня команда пролобіювала перехідний етап. Це потрібно для поступової відмови.



Публікація в інстаграмі Євгена Клопотенка / Скриншот 24 каналу

Читайте текст допису Ольги Гауке:

Нове меню – нові зміни у харчуванні дітей. Менший син почав жалітися на несмачний чай і какао, і через раз йому подобалася їжа.

Вчора вранці я відвідала їдальню НВК №139 в якому навчаються мої сини. На сніданок було подане меню, яке складалося із гречаної каші з огірками, сирної запіканки з морквою, жменьки родзинок, чай не солодкий, яблуко. Страви мали гарний вигляд. Я скуштувала цей сніданок, каша була на смак, як домашня! Гарно проварена та й на сіль мені здалася дуже вдала. Запіканка ніжна і смачна. Але ж у кожного з нас різні смаки та й той хто не звик до несолодкої їжі відчує певний несмак.

Можна зробити висновок по їдальні: персонал готує якісно, фрукти мали гарний вигляд. Нововведене меню потребує адаптаційного періоду. Оскільки більшість наших дітей не звикли до правильного харчування. Більшість сімей має інші звички та вподобання в їжі.

Єдине, на мій погляд, потрібно було врахувати, авторам даного проєкту по харчуванню - перехідний період, який би складався з поступового зменшення вмісту цукру та солі.