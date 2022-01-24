Ольга Гауке рассказала об этом 22 января. По ее словам, заставили пойти в школу жалобы меньшего сына на новое меню. Он говорил, что какао в столовой невкусное, а еда иногда не нравится.
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Что там давали в этот день
Когда женщина пришла в столовую школы №139, там как раз раздавали гречневую кашу с огурцами, творожную запеканку с морковью, горсть изюма, яблоко и несладкий чай.
По словам Ольги, блюда имели хороший вид, и она даже попробовала их. Она рассказала, что каша на вкус была, как домашняя, а запеканка – нежная и вкусная.
А ведь у каждого из нас разные вкусы. Да и тот, кто не привык к несладкой пище, почувствует определенную безвкусицу. Можно сделать вывод по поводу столовой: персонал готовит качественно, фрукты имели хороший вид,
– резюмировала днепрянка.
Также она добавила, что в школах стоило сделать "переходный" период. Мол, детям трудно адаптироваться, когда дома еда имеет значительно более насыщенный вкус.
В комментариях с мнением согласились
Под заметкой появились несколько других мам, которые также считают удачным обновление меню в столовых детей. Мол, дети довольны, хоть и не все нравится.
Школа #97. Мой ребенок рассказывает о завтраках каждый день с начала нового семестра. Говорит, что очень вкусно стало. А до того ему не нравилось совсем то, чем кормили в школе,
– написала Татьяна Захарова.
Однако замечали и люди на то, что какао и чай без сахара – перебор. Но автор статьи акцентировала: всегда можно положить что-то сладенькое в карман.
Коротко о скандале с едой в школах
С 1 января украинские школы и детские сады перешли на обновленное меню. Оно предусматривает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение количества овощей и мяса. Меню разрабатывал известный шеф-повар Евгений Клопотенко, а куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.
Главные изменения в меню:
- из рациона исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы;
- ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара;
- добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.
Обновленное питание понравилось далеко не всем. Родители начали возмущаться малыми порциями и высокими ценами. Мол, детям дают несоленую пищу и несладкие напитки.
Однако Евгений Клопотенко уже прокомментировал малое количество соли и сахара в пище. Он отметил, что их команда пролоббировала переходный этап. Это нужно для постепенного отказа.
Публикация в инстаграме Евгения Клопотенко / Скриншот 24 канала
Читайте текст сообщения Ольги Гауке:
Новое меню – новые изменения в питании детей. Меньший сын начал жаловаться на невкусный чай и какао, и через раз ему нравилась еда.
Вчера утром я посетила столовую УВК №139, в котором учатся мои сыновья. На завтрак было подано меню, которое состояло из гречневой каши с огурцами, творожной запеканки с морковью, горстки изюма, чай не сладкий, яблоко. Блюда имели хороший вид. Я попробовала этот завтрак, каша была на вкус, как домашняя! Хорошо проваренная да и на соль мне показалась очень удачная. Запеканка нежная и вкусная. А ведь у каждого из нас разные вкусы. Да и тот кто не привык к несладкой пище почувствует определенную безвкусицу.
Можно сделать вывод по поводу столовой: персонал готовит качественно, фрукты имели хороший вид. Нововведенное меню требует адаптационного периода. Поскольку большинство наших детей не привыкли к правильному питанию. Большинство семей имеют другие привычки и предпочтения в еде.
Единственное, на мой взгляд, нужно было учесть, авторам данного проекта по питанию – переходный период, который бы состоял из постепенного уменьшения содержания сахара и соли.