У Кривому Розі за підробку COVID-сертифіката чоловік загримів у тюрму на 2 роки

Житель Кривого Рогу підробив міжнародний сертифікат про вакцинацію. Суд вирішив відправити його на 2 роки та 1 місяць у в'язницю.

Зловмисник, крім фальшування документа, ще й розмістив у мережі оголошення про його продаж.

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Зловмисник підробив COVID-сертифікат

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що на початку листопада 2021 року біля одного із ринків у Покровському районі Кривого Рогу обвинувачений купив у малознайомого чоловіка

печатки лікаря та лікарні однієї з областей України,

флешку з готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Далі чоловік видрукував на принтері бланк міжнародного сертифіката про вакцинацію та поставив на ньому несправжні відтиски печаток. У результаті отримав підроблений офіційний документ.

На цьому він не зупинився та спробував продавати фейкові міжнародні сертифікати про вакцинацію у мережі. За "документ" просив 1 200 гривень.

Чоловіка ув'язнили на понад 2 роки

Жовтневий районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального проступку. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном 2 роки та 1 місяць.

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