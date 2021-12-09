У Кривому Розі за підробку COVID-сертифіката чоловік загримів у тюрму на 2 роки
Джерело:Нацполіція
Житель Кривого Рогу підробив міжнародний сертифікат про вакцинацію. Суд вирішив відправити його на 2 роки та 1 місяць у в'язницю.
Зловмисник, крім фальшування документа, ще й розмістив у мережі оголошення про його продаж.
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Зловмисник підробив COVID-сертифікат
Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що на початку листопада 2021 року біля одного із ринків у Покровському районі Кривого Рогу обвинувачений купив у малознайомого чоловіка
- печатки лікаря та лікарні однієї з областей України,
- флешку з готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
Далі чоловік видрукував на принтері бланк міжнародного сертифіката про вакцинацію та поставив на ньому несправжні відтиски печаток. У результаті отримав підроблений офіційний документ.
На цьому він не зупинився та спробував продавати фейкові міжнародні сертифікати про вакцинацію у мережі. За "документ" просив 1 200 гривень.
Чоловіка ув'язнили на понад 2 роки
Жовтневий районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального проступку. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном 2 роки та 1 місяць.
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