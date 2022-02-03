Покупець хотів зґвалтувати продавчиню в магазині: відео нападу в Кривому Розі

В одному з криворізьких магазинів одягу трапився надзвичайний інцидент. Там покупець накинувся на продавчиню та хотів її зґвалтувати.

Про цей інцидент почали писати місцеві ресурси 3 лютого. Проте трапився він, ймовірно, ще 24 січня. На це вказує час запису камери відеоспостереження.

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Напав на жінку раптово

У відео помітно, що спершу чоловік зайшов і запитував щось про товар. Продавчиня показувала йому асортимент білизни й зловмисник зненацька накинувся.

Він присів і спробував обхопити нижню частину тіла потерпілої. Проте вона вирвалася та спробувала втекти. Згодом нападник ще вхопив кофту жінки та вона сильно розтягнулися. Що було далі – невідомо.

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Що сказали правоохоронців

Журналісти зв'язалися з поліцією Кривого Рогу та там розповіли, що справді така подія була. До правоохоронців надійшло повідомлення про спробу зґвалтування.

Слідчі вже почали встановлювати обставини інциденту. Проте поки нічого не говорили про відкриття кримінального провадження.

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