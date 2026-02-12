После массированной воздушной атаки в Днепре пожар, повреждены дома и ранены дети

Ударные дроны российской армии и баллистические ракеты атаковали Днепр ночью 12 февраля. Уже есть предварительная информация о последствиях.

Подробности рассказал Александр Ганжа, начальник Днепропетровской ОВА. Вот что известно на данный момент.

Хронология атаки Тревога в Киеве, дроны и баллистика атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза

Что известно об атаке на Днепр 12 февраля и ее последствиях?

В Днепре воздушная тревога продолжается еще с вечера минувших суток, 11 февраля. После двух часов ночи 12 числа в городе прогремела серия взрывов – это из-за баллистической атаки, и ударов беспилотников.

Ближе к 4 утра областная военная администрация сообщила, что в результате вражеской атаки в Днепре повреждены частные дома и машины в одном из районов города.

Также известно, что произошел пожар. Младенец и 4-летняя девочка получили ранения. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На момент публикации атака российской армии с воздуха продолжалась.

Последствия атаки врага в Днепре / Фото Днепропетровской ОВА

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Одновременно с Днепром враг атаковал Киев: какие там последствия?