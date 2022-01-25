Бабушку с кошкой в Днепре убили за 2 гривны: подозреваемый во всем признался

Подозреваемый в убийстве пожилой жительницы Днепра рассказал о мотивах преступления. Якобы все случилось из-за отказа отдать 2 гривны.

О том, что задержанного мужчину посадили в СИЗО без права внесения залога, сообщили 24 января. То есть через 6 дней после совершения ужасного преступления.

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Требовал деньги на алкоголь

Телеграмм "Днепр областной" пишет, что незадолго до смерти жертва зашла в кафе, где приобрела алкогольные напитки. Рядом с ней на записи заметили ранее судимого мужчину.

Когда его задержали, он не отрицал свою вину. Мол, между ним и прохожей произошел конфликт, который привел к трагическим последствиям. Причиной этому якобы служило то, что она не согласилась дать ему 2 гривны на выпивку.

Женщину убили крайне жестоко

По данным следователей, злоумышленник взял шлакоблок и ударил потерпевшую по голове больше, чем 10 раз. Как следствие, женщина сразу скончалась от полученных травм. Ее лицо было настолько изуродовано, что личность не могли установить еще несколько дней.

После задержания у подозреваемого обнаружили окровавленную одежду. Также правоохранители отметили, что он всего несколько недель назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за другое тяжелое преступление.

Что было с кошкой

В этот день на улице Бобро в Днепре нашли переноску с раненой кошкой. Ее привезли к ветеринару и в лапе животного обнаружили пулю. После этого начали разыскивать владелицу котика.

Тогда сообщили, что в последний раз пожилая женщина с переноской попала на камеры наблюдения в местном супермаркете. А уже впоследствии ее нашли мертвой возле заброшенного здания неподалеку.