Бабусю з кішкою в Дніпрі вбили за 2 гривні: підозрюваний у всьому зізнався

Підозрюваний у вбивстві літньої жительки Дніпра розповів про мотиви злочину. Нібито все трапилося через відмову віддати 2 гривні.

Про те, що затриманого чоловіка посадили в СІЗО без права внесення застави повідомили 24 січня. Тобто через 6 днів після скоєння жахливого злочину.

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Вимагав гроші на алкоголь

Телеграм "Дніпро обласний" пише, що незадовго до смерті жертва зайшла до кафе, де придбала алкогольні напої. Поряд із нею на записі помітили раніше судимого чоловіка.

Коли його затримали, він не заперечував свою провину. Мовляв, між ним і перехожою стався конфлікт, який призвів до трагічних наслідків. Причиною цьому нібито слугувало те, що вона не погодилася дати йому 2 гривні на випивку.

Жінку вбили вкрай жорстоко

За даними слідчих, зловмисник взяв шлакоблок і вдарив потерпілу по голові більше, ніж 10 разів. Як наслідок, жінка одразу померла від отриманих травм. Її обличчя було настільки понівечене, що особу не могли встановити ще кілька днів.

Після затримання в підозрюваного виявили закривавлений одяг. Також правоохоронці зауважили, що він лише кілька тижнів тому вийшов із в'язниці, де відбував покарання за інший важкий злочин.

Що було з кішкою

У цей день на вулиці Бобро в Дніпрі знайшли переноску з пораненою кішкою. Її привезли до ветеринара та в лапі тварини виявили кулю. Після цього почали розшукувати власницю котика.

Тоді повідомили, що востаннє літня жінка з переноскою потрапила на камери спостереження в місцевому супермаркеті. А вже згодом її знайшли мертвою біля закинутої будівлі неподалік.